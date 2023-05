EQS-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Düsseldorf, 24. Mai 2023. Die fashionette AG (ISIN DE000A2QEFA1) ("Gesellschaft"), eine führende E-Commerce Gruppe für Luxus-Produkte in Europa, veröffentlicht die ungeprüften Ergebnisse für das erste Quartal 2023. Der Umsatz aus den fortzuführenden Geschäftsbereichen lag bei EUR 33,2 Mio., dies entspricht einem Rückgang vom 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1 2022: EUR 36,1 Mio.). Der Rückgang ist primär auf die Beendigung der beiden Geschäftsbereiche Beauty und Smartwatches zurückzuführen. Entsprechend reduzierte sich der Bruttoertrag von EUR 14,8 Mio. im Vorjahr auf EUR 13,1 Mio. und das bereinigte EBITDA von EUR 0,2 Mio. auf EUR -0,5 Mio. Der Free Cashflow verbesserte sich um EUR 4,0 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die fashionette-Gruppe konnte erneut die Zahl der aktiven Kunden*innen steigern. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Wert um 10 % auf 1,08 Mio. (2022: 984 Tsd.). Zudem erzielte die fashionette AG bei weiteren wichtigen KPI Fortschritte: Die Kundenakquisitionskosten reduzierten sich um 21 % auf EUR 27,50 (Q1 2022: EUR 35,00). Die Marketingkosten pro Bestellung lagen bei EUR 14,00 und damit unterhalb des Wertes im Vorjahresquartal mit EUR 17,40. Die fashionette AG bestätigt die Prognose und plant im Geschäftsjahr 2023 ein Umsatzwachstum für die fortzuführenden Geschäftsbereiche zwischen +5 % und +8 %. Zudem geht die Gesellschaft davon aus, die Zahl der Neukund*innen im Jahr 2023 um 3 % bis 6 % (2022: +6 %) zu steigern und den durchschnittlichen Warenkorb von EUR 176 im Jahr 2022 auf mindestens EUR 200 erhöhen zu können. Darüber hinaus erwartet die fashionette AG, ein Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) von EUR 370,6 Mio. zu erzielen. Infolge des eingeleiteten Effizienz- und Kostensenkungsprogramms erwartet der Vorstand eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und prognostiziert ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 2,0 Mio. und EUR 3,0 Mio. "Das erste Quartal 2023 markiert den Turnaround bei der fashionette AG. Wir haben unrentable Geschäftsbereiche geschlossen, Kosten reduziert, den Cashflow verbessert und richten uns klar Richtung Luxus aus. Unsere Plattformstrategie wird ab September 2023 den Umsatz deutlich bewegen und ist ein Meilenstein im Luxus-Segment", so Dr. Dominik Benner, CEO der fashionette AG.



Über die fashionette AG: Die fashionette AG ist eine führende europäische, datengesteuerte E-Commerce Gruppe für Luxus-Modeaccessoires. Auf den Online-Plattformen fashionette.com und brandfield.com bietet die fashionette-Gruppe nicht nur Inspiration, sondern auch ein ausgewähltes Sortiment an Luxus-Modeaccessoires, wie Handtaschen, Schuhe, Kleinlederwaren, Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck von mehr als 300 Marken, einschließlich Eigenmarken. Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Modeaccessoires hat die fashionette AG eine innovative proprietäre IT- und Datenplattform entwickelt, die mithilfe modernster Technologien und künstlicher Intelligenz Kunden in ganz Europa den personalisierten Online-Einkauf von Luxus-Produkten ermöglicht. Weitere Informationen zur fashionette AG finden Sie unter corporate.fashionette.com oder auf den Online-Plattformen www.fashionette.com und www.brandfield.com .



