Stuttgart, Deutschland (ots) -Die SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON ist eine der beliebtesten Rallyes für klassische Autos bis Baujahr 2003. Zum Jubiläum geht es vom 6. bis 8. Juli hoch hinaus bis zum Kaunertaler Gletscher. Die beliebte Alpenrallye, die über rund 600 Kilometer vom Montafon aus über traumhafte Alpenpässe führt, ist längst ausgebucht. Den letzten Startplatz stiftet die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter traditionell für eine Versteigerung über United Charity, Europas größtes Charityportal. Der gesamte Erlös kommt dem Förderprojekt Straßenkinder e.V. der Ernst Prost Stiftung zugute.Eines der größten gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart sind Kinder und Jugendliche, die ohne soziale Bindungen aufwachsen: verlorene Kinder. Davon zeugt die unverändert hohe Zahl von Straßenkindern in Deutschland. Man kann von etwa 9.000 Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgehen, die in tatsächlicher oder latenter Obdachlosigkeit leben. Wahrscheinlich ist aber, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist."Wir freuen uns, gemeinsam mit United Charity bereits zum neunten Mal einen Startplatz für die SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON zu versteigern und dabei ein Projekt der Ernst Prost Stiftung zu unterstützen", betont Harald Koepke, Organisationsleiter für die Classic Rallyes der Motor Presse Stuttgart, und ergänzt: "Gemeinsam etwas für die Gemeinschaft tun, war zeitlebens auch ein Anliegen von Paul Pietsch, dem Gründer von auto motor und sport und damit der Motor Presse Stuttgart."Der letzte Startplatz für die 25. SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON kann bis zum 4. Juni um 18.00 Uhr gegen Höchstgebot ersteigert werden. Der Link zur Auktion:www.unitedcharity.de/Auktionen/Silvretta-Classic-25Alle Informationen zur traditionsreichsten Oldtimerrallye der Motor Presse Stuttgart unter: event.motorpresse.de/silvretta-classic-2Bildmaterial zur Pressemeldung finden Sie auf www.motorpresse.de/presse/newsDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Dirk JohaeStellv. Leiter Rallye OrganisationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5516576