GlobalPlatform geht Partnerschaften mit wichtigen Industrieorganisationen ein und gründet das Cybersecurity Vehicle Forum, um eine branchenübergreifende Kooperation bei der Standardisierung der Sicherheit in Fahrzeugen zu ermöglichen

GlobalPlatform, eine führende Standardisierungs-Organisation für sichere digitale Services und Geräte, hat eine weitreichende Initiative gestartet, um das Engagement von Sicherheitsexperten in der gesamten automobilen Wertschöpfungskette und den damit verbundenen digitalen Dienstleistungen zu fördern. Als führendes Unternehmen bei der Bereitstellung von Spezifikationen und Zertifizierungen für sichere digitale Dienste mehr als 70 Milliarden sichere GlobalPlatform-Komponenten sind weltweit im Einsatz beschäftigt sich GlobalPlatform nun mit neu aufkommenden Vorschriften für die Automobilindustrie, beispielsweise mit der Zulassung neuer Fahrzeugtypen und dem Übergang zum Konzept "Vehicle-as-a-Service". Die GlobalPlatform-Initiative für den Automobilsektor wird den Einsatz von sicheren Komponenten, vertrauenswürdigen digitalen Architekturen und Sicherheits-APIs sowie dies Einführung des Sicherheits-Lebenszyklusmanagements im Automobilsektor optimieren und beschleunigen. Geleitet wird diese Initiative von einer speziellen Automotive Task Force, die die Abstimmung der GlobalPlatform-Technologien auf Anwendungsfälle in der Automobilindustrie unterstützen soll. GlobalPlatform hat außerdem Partnerschaften mit Standardisierungsorganisationen aus dem Automobilsektor geschlossen und das Cybersecurity Vehicle Forum gegründet, das für den Zusammenschluss des Automobil-Ökosystems zur Optimierung der Cybersicherheit für Fahrzeuge sorgen soll.

"Die jüngsten Vorschriften zur Cybersicherheit im Automobilsektor und aufkommende Trends wie etwa der Übergang zum autonomen Fahren und zu flexiblen Mobilitätslösungen verlangen von den Automobilherstellern mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei der Bereitstellung von sicheren Fahrzeugdiensten. Die GlobalPlatform-Technologien für sichere Komponenten unterstützen den Automobilsektor bei der Einhaltung dieser neuen Vorschriften und Anforderungen", sagte Ana Tavares Lattibeaudiere, Executive Director von GlobalPlatform.

Neben der Gründung der Automotive Task Force hat GlobalPlatform auch eine Kooperationsvereinbarung mit der Society of Automotive Engineers (SAE) geschlossen, um an der Harmonisierung von hardwarebasierten sicheren Ausführungsumgebungen im Automobilbereich zu arbeiten. GlobalPlatform ist zudem eine Partnerschaft mit AUTOSAR eingegangen, um die Anpassung von Normen und Spezifikationen für sichere Komponenten im Automobilbereich zu koordinieren. Darüber hinaus ist GlobalPlatform der Auto-ISAC-Community und hat eine aktive Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit dem Car Connectivity Consortium unterzeichnet. Diese Allianzen werden die Koordination und Abstimmung gemeinsamer Anforderungen mit wichtigen Automobil- und Cybersicherheits-Organisationen sicherstellen.

"GlobalPlatform verfolgt das erklärte Ziel, mit der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zusammenzuarbeiten, um die aktuellen Sicherheitsanforderungen im Automobilsektor zu erfüllen und sich zugleich auf die Entwicklung interoperabler, sicherer Komponenten zu konzentrieren, die den aufkommenden Fahrzeugstandards entsprechen", sagte Gil Bernabeu, Chief Technology Officer von GlobalPlatform

Ein weiterer Schlüsselaspekt der GlobalPlatform-Initiative für die Automobilindustrie ist das neu gegründete Cybersecurity Vehicle Forum, das das Engagement und die Zusammenarbeit zwischen den GlobalPlatform-Mitgliedern und dem breiteren Automobil-Ökosystem stärken wird. Das Forum spielt eine äußerst wertvolle Rolle bei der Ermittlung und Priorisierung der Anforderungen, die in der Automobilindustrie an die Bereitstellung sicherer Komponentendienste über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg gestellt werden. Das Cybersecurity Vehicle Forum plant das ganze Jahr über weltweite Veranstaltungen und bietet Automobilherstellern, Zulieferern, Regulierungsbehörden und anderen Akteuren eine Plattform, um die aktuellen und zukünftigen Anwendungsfälle von vertrauenswürdigen und Diensten sowie hardwarebasierten sicheren Diensten in der Automobilindustrie zu untersuchen.

GlobalPlatform begrüßt die Beiträge von bestehenden und neuen Mitgliedern zur Entwicklung der nächsten Generation von Sicherheitsstandards für den Automobilsektor und lädt das Automobil-Ökosystem zur Teilnahme am Cybersecurity Vehicle Forum ein.

Über GlobalPlatform

GlobalPlatform ist eine Organisation für technische Standards, die die effiziente Einführung und das Management von innovativen und vom Konzept her sicheren digitalen Services und Geräten einfacher macht, was die durchgängige Sicherheit, Datenschutz, Einfachheit und Komfort für die Nutzer gewährleistet. GlobalPlatform stellt dafür standardisierte Technologien und Zertifizierungen bereit, mit deren Hilfe Technologie- und Dienstleistungsanbieter digitale Dienste und Geräte entwickeln, zertifizieren, bereitstellen und verwalten können, die geschäftlichen, sicherheitstechnischen, gesetzlichen und datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden. Die Technologien von GlobalPlatform kommen in Milliarden von Smart Cards, Smartphones, Wearables und anderen vernetzten IoT-Geräten zum Einsatz.

Die standardisierten Technologien und Zertifizierungen von GlobalPlatform werden über branchenweite Kooperationen entwickelt, an denen sich zahlreiche Unternehmen, Industrievertreter und Regulierungsbehörden sowie andere interessierte Parteien aus der ganzen Welt beteiligen.

