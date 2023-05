Keine guten Nachrichten für konjunktursensible Firmen wie etwa die Chemiekonzerne BASF oder Lanxess: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai erstmals seit einem halben Jahr wieder eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel zum Vormonat um 1,7 Punkte auf 91,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München mitteilte. Zuvor war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer sechs Monate in Folge gestiegen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet und einen Indexwert ...

