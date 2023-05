Tech-Werte sind wieder gefragt. Insgesamt hat sich die in 2022 noch angespannte Situation entschärft. Auf ein Unternehmen kommt jetzt allerdings eine Rekordstrafe zu: Der Facebook-Konzern Meta soll die teuerste Strafe aller Zeiten wegen Datenschutz-Missbrauch zahlen. Was dahinter steckt und was das für den Bereich der Zertifikate bedeutet, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann von Vontobel.