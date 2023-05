DJ Kabinett beschließt Gesetz zur Schaffung eines Wasserstoff-Kernnetzes

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur zügigen Schaffung eines Wasserstoff-Kernnetzes in Deutschland beschlossen. Dieses Kernnetz soll in der ersten Stufe wichtige Wasserstoff Infrastrukturen umfassen, die bis 2032 in Betrieb gehen sollen. Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle in der von der Bundesregierung geplanten Klimaneutralität vor allem für Unternehmen. Die Pläne zum Wasserstoffnetz sind Teil der aktuellen Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, das die zeitnahe erstmalige Genehmigung eines Wasserstoff-Kernnetzes durch die Bundesnetzagentur regelt.

Nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht Deutschland mit der Schaffung dieses Rahmens für die Wasserstoffnetze einen entscheidenden Schritt hin zur breitflächigen Nutzung von Wasserstoff. "Unser Ziel ist der zügige Hochlauf des Wasserstoffmarktes, um die Dekarbonisierung insbesondere von Wirtschaftssektoren mit hohen Treibhausgasemissionen weiter voranzutreiben", sagte Habeck in einer Stellungnahme. "Hierzu ist ein schneller und kosteneffizienter Aufbau einer Wasserstoff-Netzinfrastruktur in Deutschland erforderlich, die mit dem Wasserstoffmarkt wächst und in den EU-Binnenmarkt eingebettet ist."

Das Vorhaben sieht vor, dass zentrale Wasserstoff-Standorte angebunden und alle Regionen Deutschlands berücksichtigt werden. Laut Ministerium soll das Wasserstoff-Kernnetz in den kommenden Monaten von den Betreibern von Ferngasnetzen modelliert werden. Anschließend ist eine breite Konsultation der Öffentlichkeit, der Länder und verschiedener Marktteilnehmer vorgesehen. Die endgültige Ausgestaltung des Netzes wird dann die Bundesnetzagentur genehmigen, so das Ministerium.

