Nextech3D.ai-Aktionäre erhalten eine Aktiendividende von 4.000.000 Stück

Aktien von Toggle3D.ai werden unter dem Tickersymbol TGGL gehandelt

Toronto, Ontario, Kanada, den 24. Mai 2023 / IRW-Press / - Nextech3D.AI (formal "Nextech AR Solutions Corp." oder das "Unternehmen") (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von durch generative KI gesteuerten 3D-Modellen für Amazon, Procter & Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, freut sich, die mit Spannung erwartete Ausgliederung von Toggle3D.ai bekannt zu geben. Der erwartete Handelsstart von Toggle3D.ai (CSE:TGGL) an und (vorbehaltlich der Genehmigung) der Canadian Securities Exchange ist der 13. Juni 2023. Nextech-Aktionäre erhalten eine exklusive anteilige Dividende in Höhe von 4.000.000 neu ausgegebenen Toggle3D.ai-Aktien.

Toggle3D.ai ist eine bahnbrechende SaaS-Lösung, die generative KI zur Konvertierung von CAD-Dateien, zur Anwendung beeindruckender 4K-Texturen und zur nahtlosen Veröffentlichung überragender 4K 3D-Modelle nutzt und verschiedene Branchen innerhalb des 160 Milliarden USD schweren CGI-Marktes bedient. Mit seiner Augmented Reality-basierten Web-App für Rapid Prototyping ermöglicht Toggle3D.ai Designern, Künstlern, Marketingexperten und E-Commerce-Eigentümern die mühelose Konvertierung, Texturierung, Anpassung und Veröffentlichung hochwertiger 3D-Modelle und -Erfahrungen, unabhängig von technischem Fachwissen oder 3D-Design.

Nach dem IPO des Spin-outs behält Nextech3D.ai 13 Millionen Aktien oder rund 50 Prozent der Toggle3D.ai-Aktien. Das Unternehmen verkauft rund 8.400.000 Aktien zu 0,25 CAD pro Einheit (einschließlich eines Optionsscheins, der zu einem Preis von 0,50 CAD ausgeübt werden kann). Das Unternehmen hat 2,1 Mio. CAD an frischem Kapital eingeworben, was Toggle3D.ai eine Post-Money-Bewertung von 7,1 Millionen CAD gibt.

Das Spin-Out von Toggle3D.ai folgt dem erfolgreichen Nextech-Spin-Out von ARway.ai am 26.10.2022, das derzeit an der CSE unter ARWY und an der OTCQB unter ARWYF gehandelt wird.

Toggle3D.ai entwickelt sich zu einem eigenständigen börsennotierten Unternehmen, das zunächst als TGGL an der CSE gehandelt wird und seine Präsenz in naher Zukunft auf den deutschen und US-amerikanischen Markt ausweiten will. Dieser strategische Schritt treibt nicht nur Innovationen voran, sondern erschließt auch einen erheblichen Shareholder Value, was Nextech's Plan widerspiegelt, die Branche voranzutreiben.

Zeitplan bis zum IPO:

- Die Jahreshaupt- und Sonderversammlung (AGSM) findet am 5. Juni 2023 statt.

- Die letzte gerichtliche Anhörung zur Genehmigung des Arrangement-Plans ist für den 9. Juni 2023 angesetzt.

- Der erwartete Handelsstart von Toggle3D.ai (CSE:TGGL) an der Canadian Securities Exchange ist der 13. Juni 2023.

Toggle3D.ai Plattformverbesserungen und -Updates

- Zum 17. Mai 2023 hatte die Toggle3D.ai-Plattform insgesamt 2.204 Anmeldungen, was einer Steigerung um 1.533 Prozent entspricht. Seit der Einführung der Beta-Version hat Toggle3D.ai eine Vielzahl von Nutzern gewonnen, darunter Designer, Entwickler, 3D-Künstler, Unternehmer und YouTuber, und innerhalb weniger Monate Tausende von Nutzern auf der Plattform erreicht.

- Zum 17. Mai 2023 waren auf der Toggle3D.ai-Plattform insgesamt 3.334 aktive Projekte vorhanden, was einer Steigerung von 1.664 Prozent seit der Einführung der Beta-Version entspricht.

- Toggle3D.ai wird voraussichtlich im Juni 2023 aus der Beta-Phase heraus starten.

- Registrierungen von großen Unternehmensmarken wie LG, Honeywell, VIZIO und vielen mehr.

- Toggle3D.ai hat vor Kurzem eine bahnbrechende generative KI-Technologie auf den Markt gebracht, die die Erstellung von 3D-Materialien aus Texteingaben ermöglicht. In der Text-to-3D-Material-Pipeline können Benutzer einen Text in den AI-Generator eingeben, und das System erstellt mehrere Bildvariationen dieser Texteingabe. Die generierten Bilder werden dann mit Texturkarten überlagert, um ein 3D-Material zu erstellen.

- Beispiel der Textaufforderung "Red Crocodile Leather Fabric" (rotes Krokodilleder) zur 3D-Materialerzeugung mit AI-Generator:

- Toggle3D.ai hat kürzlich die Konvertierungsleistung seines CAD-Importeurs für POLYIMPLANTATE um mehr als das 10-fache gesteigert und ist jetzt in der Lage, Fertigungsdateien über 1.000 MB zu konvertieren. Diese neuen Funktionen ermöglichen es dem Unternehmen, neue Umsatzmöglichkeiten für Hersteller auf Unternehmensebene zu erschließen, die ihre CAD-Dateien für die Verwendung im Internet freigeben möchten.

- Im März führte Toggle3D.ai neue Technologien für maschinelles Lernen (ML) und Computer-Vision-Technologie für die Toggle3D.ai-Plattform ein. Diese leistungsstarken ML- und Computer-Vision-Tools vereinfachen und beschleunigen die Produktionspipelines für Web- und XR-Entwickler, die hochpräzise 3D-Modelle benötigen, aber aufgrund großer Dateigrößen oder Hardwarebeschränkungen oft nur über begrenzte Ressourcen verfügen.

- Die rasche Einführung dieser Technologie wird fortgeführt und positioniert Toggle3D.ai als Branchenführer auf dem auf 160 Milliarden USD geschätzten globalen Markt für GGI-Anwendungssoftware.

Toggle3D.ai wurde im September 2022 eingeführt und ist eine innovative eigenständige Webanwendung, die Augmented Reality (AR)-Technologie mit benutzerfreundlichen Funktionen kombiniert. So können Produktdesigner, 3D-Künstler, Marketingexperten und Eigentümer von eCommerce-Websites mühelos erstklassige 3D-Modelle und immersive Erlebnisse, selbst ohne vorherige technische Kenntnisse oder 3D-Konstruktionskenntnisse erstellen, benutzerdefinieren und veröffentlichen. Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass Toggle3D.ai eine bahnbrechende Lösung darstellt, die die erste Plattform ihrer Art ist und das Potenzial hat, die Fertigungs- und Konstruktionsbranche zu revolutionieren. Sie bietet einen erschwinglichen und skalierbaren Ansatz zur Konvertierung großer CAD-Dateien in 3D-Modelle und ist damit eine bahnbrechende Lösung für Unternehmen in diesem Sektor.

Toggle3D.ai bietet Vorteile gegenüber herkömmlicher 3D-Software

KEINE Lernkurve

Toggle3D.ai hebt sich von älterer 3D-Konstruktionssoftware ab, da die Einarbeitungszeit wegfällt und das 3D-Design für jedermann zugänglich ist, unabhängig von seinem technischen Hintergrund. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, für die monatelange Lernerfahrungen erforderlich sind, vereinfacht Toggle3D.ai den Prozess, indem die Designterminologie personalisiert, Vorlagen mit Anleitungen bereitgestellt und die Werkzeuge durch maschinelles Lernen benutzerfreundlich gemacht werden.

Webbasierte Zusammenarbeit

Da es webbasiert ist, können Benutzer sofort über ihren Browser auf Toggle3D.ai zugreifen, ohne dass Downloads, Updates oder Probleme mit der Systemkompatibilität erforderlich sind bzw. auftreten. Darüber hinaus bietet die Plattform erweiterte Funktionen für die anwendungsinterne Zusammenarbeit, mit denen mehrere Benutzer in Echtzeit an demselben Projekt arbeiten können. Dies erleichtert schnelles Feedback, Entscheidungsfindung und eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.

Diese kollaborativen Tools ermöglichen Unternehmen die unternehmensweite Einführung von 3D-Design, verbessern die Workflow-Effizienz und setzen das Potenzial der Gruppeniteration frei.

Neueste Meldungen zu Toggle3D.ai

- Nextech3D.ai erreicht mittels generativer KI entscheidenden Durchbruch bei der Erstellung von "Text-to-3D-Material"

- Livestream: Toggle3D.ai Generative AI Technology Demo & Presentation

- Nextech3D.ai meldet bedingte Börsenzulassung und Updates hinsichtlich seines Spin-offs der SaaS-Plattform Toggle3D.ai für generative KI

- KI-gestütztes CAD-Designstudio Toggle3D von Nextech3D.ai erreicht 10-fache Reduktion der Dateigröße und öffnet die Plattform damit für neue Großkunden

- Nextech3D.ai: Nutzerzahlen bei seiner KI-gestützten SaaS-Plattform Toggle3D steigen um 963 Prozent in 60 Tagen und überschreiten die Marke von 1.000 Nutzern

Weitere Einzelheiten des Arrangements

Die Directors und leitenden Angestellten von Toggle3D.ai werden zum Abschluss des Arrangements voraussichtlich sein:

Evan Gappelberg - Chief Executive Officer

Herr Gappelberg, dynamischer Director und CEO von Nextech, ist ein erfahrener Unternehmer, der für seine Fähigkeit bekannt ist, erfolgreiche Start-ups aufzubauen und zu leiten. Mit seinem Fachwissen in den Bereichen Finanzierung, Betrieb und öffentliche Märkte bringt er eine Fülle von Erfahrungen ein. Als Visionär hinter mehr als 500 beliebten Apps in den Apple-iTunes- und Google Play-Stores begann Gappelbergs unternehmerische Reise noch vor seiner beeindruckenden Karriere an der Wall Street als Hedgefonds-Manager und Senior VP of Finance.

Mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz und seinen tiefgreifenden Kenntnissen der Kapitalmärkte ist er eine treibende Kraft bei der Steuerung des Wachstums von Nextech als Aktiengesellschaft.

Belinda Tyldesley - Director und Corporate Secretary

Frau Tyldesley ist President von Closing Bell Services, einer Beratungsfirma, die Sekretariatsdienste für Unternehmen anbietet. Frau Tyldesley verfügt über umfassende Erfahrung in allen Wirtschaftssektoren in Bezug auf Einhaltung von Vorschriften in allen kanadischen Jurisdiktionen und berichtenden Emittenten, die an der Toronto Stock Exchange (TSX), der TSX Venture Exchange (TSX-V), der Canadian Securities Exchange (CSE) und der NEO Exchange (NEO) notiert sind und bietet darüber hinaus auch Rechtsberatung und Sekretariatsdienste. Frau Tyldesley besitzt ein Associate Diploma in Business Legal Practice vom Holmesglen College in Melbourne, Australien. Derzeit ist sie Corporate Secretary und Director bei Nextech and Arway.

Andrew Chan - Chief Financial Officer

Herr Chan verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Buchhaltung, Geschäftsanalyse und Strategie. Er konzentriert sich auf die Technologie- und Finanzdienstleistungsbranche, wobei seine halbe Karriere bei wachstumsstarken, öffentlichen Technologieunternehmen verbracht hat.

Nach mehr als einem Jahrzehnt im öffentlichen Rechnungswesen (einschließlich 9 Jahren bei Ernst & Young) wechselte Andrew in leitende Finanzpositionen bei Real Matters Inc. (TSX: REAL) und goeasy ltd. (TSX: GSY) - beides Anbieter von Technologielösungen für die Finanzdienstleistungsbranche - wo er an mehreren Finanzierungen, Transaktionen und Übernahmen mit einem Gesamtwert von weit über einer Milliarde Dollar beteiligt war.

Herr Chan hat finanzbezogene Funktionsgruppen erfolgreich integriert und geleitet, darunter Treasury und Banking, Corporate Reporting und Budgeting. Er war maßgeblich an der Entwicklung enger Beziehungen zu den Leitern der Geschäftseinheiten beteiligt, um eine erfolgreiche Umsatzprognose und Umsetzung zu ermöglichen. Derzeit ist er Chief Financial Officer bei Nextech und Arway. Herr Chan ist Chartered Public Accountant (CPA, CA) und hat außerdem einen Bachelor of Commerce-Abschluss mit Schwerpunkt Buchhaltung und Finanzen der University of Toronto.

Jeff Dawley - Director

Herr Dawley ist President und Mitgründer der Cybersecurity Compliance Corp., einem Unternehmen für Cybersicherheit. Zuvor war er als Principal und Chief Financial Officer der Bridgepoint Financial Group tätig, einer Unternehmensgruppe für die Prozessfinanzierung. Herr Dawley ist derzeit Director von Nextech und Arway.

Das Arrangement unterliegt der Zustimmung des Gerichts und der Aktionäre sowie den Standardabschlussbedingungen. Das Arrangement kann erst geschlossen werden, wenn die erforderlichen Genehmigungen von Aktionären und Gericht vorliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Arrangement wie vorgeschlagen oder überhaupt umgesetzt wird. Weitere Einzelheiten über das vorgeschlagene Arrangement werden in einem Dokument zur Offenlegung bereitgestellt, das in Verbindung mit diesem Dokument erstellt und hinterlegt wird. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle Informationen, die in Bezug auf die vorstehenden Sachverhalte veröffentlicht oder erhalten werden, möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und möglicherweise nicht zuverlässig sind, es sei denn, sie werden in dem im Zusammenhang mit dem Arrangement zu erstellenden Offenlegungsdokument offengelegt.

Über Nextech3D.ai

Nextech AR Solutions Corp (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein Unternehmen für Augmented Reality und KI-Technologie, das innovative, proprietäre KI nutzt, um ansprechende 3D-Erlebnisse für E-Commerce-Marken zu schaffen. Nextech konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Technologien und formuliert diese als unabhängige Aktiengesellschaften, belohnt Aktionäre mit Aktiendividenden und hält gleichzeitig einen erheblichen Anteil an jedem Spin-out.

Im Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai erfolgreich seine räumliche Datenverarbeitungsplattform "ARway" als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien (einer Beteiligung von 50 Prozent) eine Mehrheitsbeteiligung an ARway Corp. und schüttete 4 Millionen Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway Corp. revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird. Das Unternehmen notiert zurzeit an der CSE (ARWY), an der OTCQB (ARWYF) und an der Börse Frankfurt (E65).

In einem weiteren bahnbrechenden Schritt kündigte Nextech am 14. Dezember 2022 das bevorstehende Spin-out von Toggle3D.ai an, einem KI-basierten 3D-Designstudio, das mit Adobe konkurrieren wird. Toggle3D.ai wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen und verspricht mit seinem innovativen Ansatz für KI-gestütztes Design, die Branche neu zu gestalten und Investoren zu begeistern.

Um mehr zu erfahren, folgen Sie bitte Nextech3D.ai auf Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook oder besuchen Sie unsere Website http://www.Nextechar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech3D.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "wird sein" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Unternehmenswebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70682Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70682&tr=1



