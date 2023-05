Donnerstag, den 25. Mai Am Donnerstag, den 25. Mai, präsentieren Unternehmen wie Südzucker, ArcelorMittal und Biontech ihre Jahres- bzw. Quartalszahlen. Zudem werden Konjunkturdaten wie das Geschäftsklima in Frankreich und die Arbeitslosenquote in Polen veröffentlicht. Der Tag wird durch den Weltgipfel der Verkehrsminister in Leipzig abgerundet. Termine Unternehmen 07:00 DEU: Südzucker, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 LUX: Adler Group, Q1-Zahlen ...

