POLITIK-BLOG/GDV zurückhaltend zu EU-Kleinanlegerstrategie

Die Versicherungswirtschaft hat die in Brüssel vorgelegte EU-Kleinanlegerstrategie zurückhaltend bewertet. "Die gute Nachricht lautet: Ein generelles Provisionsverbot ist zunächst vom Tisch", sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen. Das sei ein gutes Signal, weil ein generelles Provisionsverbot die Verbreitung der privaten Altersvorsorge stark hemmen würde. "Das wäre kontraproduktiv in Zeiten, in denen wir in Deutschland um die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge ringen." Insgesamt würden die Regeln für die Produktgestaltung und für die Vermittlung von Anlageprodukten aber rigider und komplexer, so der GDV. Das Ziel der EU-Kommission, als Teil der Kapitalmarktunion breite Bevölkerungsschichten an die Finanzmärkte zu bringen und ihnen den Vermögensaufbau zu erleichtern, werde so erschwert.

VDMA: Umfassendes PFAS-Verbot in der EU hätte verheerende Wirkung

Der deutsche Maschinen- und Anlagenverband (VDMA) hat die EU vor einem Verbot von rund 10.000 chemischen Stoffen der PFAS-Gruppe gewarnt. Solch ein umfassendes Verbot "hätte verheerende Wirkung", erklärte der Verband. Denn von dem Verbot wären auch ungefährliche Polymere "of low concern" betroffen, die in vielen industriellen Prozessen und Anlagen als Komponenten unverzichtbar seien. Diese würden etwa in Dichtungen, Ventilen oder Schläuchen verwendet. Diese kämen beispielsweise bei der Herstellung von Brennstoffzellen, Wärmepumpen, Solaranlagen oder Wasserstoffelektrolyseure zum Einsatz. "Gerade Technologien für die Energiewende wären somit gefährdet. Viele Unternehmer aus dem gesamten Maschinen- und Anlagenbau fordern daher mit Nachdruck, das allgemeine PFAS-Verbot zu stoppen und die Stoffe differenziert zu betrachten", erklärte der VDMA.

Union kritisiert neues KfW-Förderprogramm für Familien

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag hat die von Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) angekündigte Wohneigentumsförderung für Familien scharf kritisiert. "Von den hehren Versprechungen im Koalitionsvertrag zu mehr Eigentumsbildung wird quasi nichts umgesetzt", sagte der baupolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, dem Handelsblatt. Das neue Förderprogramm sei "viel zu klein dimensioniert und strukturell falsch konzipiert". Bundesbauministerin Geywitz hatte am Dienstag bestätigt, dass das neue KfW-Förderprogramm für Familien am 1. Juni starten soll. Die Förderung kommt demnach für Familien in Frage, die über ein zu versteuerndes Einkommen von bis zu 60.000 Euro im Jahr verfügen. Jedes weitere Kind erhöht die Schwelle um 10.000 Euro. Dazu kann bei der staatliche Förderbank KfW ein Kredit zu einem verbilligten Zinssatz aufgenommen werden. Pro Jahr sind dafür insgesamt 350 Millionen Euro vorgesehen.

