Essen/Berlin/Leipzig (ots) -Auf der E-world 2023 stellten die drei Unternehmen Speira GmbH, EDF Renewables und Energy2market GmbH eine wegweisende Lösung für die Vermarktung von Flexibilität im industriellen Umfeld vor.Seit November 2021 betreibt EDF Renewables als Full-Service-Anbieter ein intelligentes Batteriespeichersystem bei dem Aluminiumwalz- und Recyclingunternehmen Speira im Werk Hamburg und kann nach rund 1,5 Jahren ein durchweg positives Fazit ziehen. 272 Batteriemodule liefern seither störungsfrei 1,6 MW Leistung für eine Stunde - genug Power, um mithilfe eines intelligenten Lastmanagements den Netzbetreiber bei der Stabilisierung des Stromnetzes zu unterstützen, ohne die Produktionsabläufe des Unternehmens zu beeinflussen. Die Batterie hat es Speira wie geplant ermöglicht, von der atypischen Netznutzung zu profitieren, indem sie die Lastspitzen in den Hochlastzeitfenstern des Netzbetreibers reduziert (Peak Shaving) und dadurch die Energiekosten des Unternehmens senkt.Die e2m, Energy to Market, zeigt sich in dieser Dreierkonstellation verantwortlich für die Vermarktung der Flexibilität an den Regelenergiemärkten und sicherte den technischen und regulatorischen Zugang zum Regelenergiemarkt - in diesem Fall zur Primäregelleistung.EDF Renewables steuert von der Last- und Standortanalyse bis zu Installation, Betrieb und Wartung auch die Finanzierung und das Recycling der Speira-Batterien. Damit entfallen sämtliche Investitionskosten und -risiken für Unternehmen wie Speira, die sich für ein Batteriespeichersystem entscheiden.Die Netzentgelte machen durchschnittlich 20% der Gesamtstromkosten aus. Dieser Anteil kann durch Lastverschiebung oder Lastspitzenkappung reduziert werden - denn Netzbetreiber incentivieren Unternehmen mit reduzierten Entgelten, die aktiv zur Netzstabilität beitragen.Link zur gesamten Mitteilung: https://ots.de/G2BstQFür Rückfragen und Bildwünsche wenden Sie sich bitte an:Energy2market GmbH I Michael R. Richter I michael.richter@e2m.energyEDF Renewables I Bettina Duske I presse@edf-re.deOriginal-Content von: Energy2market GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104174/5516808