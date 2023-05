Wiesbaden (ots) -Hologic, (https://www.hologic.de/) ein führendes Medizintechnikunternehmen für Frauengesundheit, wird im September in Kooperation mit der Österreichischen Gesellschaft für Senologie (https://senologie.at/) (ÖGS) bei dem Senologiekongress vom 07. - 09.09.2023 in Wien (https://www.vienna.convention.at/de/meetingkalender/senologie-2023-jahrestagung-der-oesterreichischen-gesellschaft-fuer-senologie-oegs--438764)und in Kooperation mit der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie (https://www.senologie.ch/) (SGS) bei dem Senologiekongress vom 21. - 22.09.2023 in Zürich (https://www.senologie.ch/die-sgs/annual-meeting/) jeweils ein mit Preisgeld dotierten Hologic-Wissenschaftspreis verleihen.Die Ehrungen stehen für die Fortschritte bei der Brustkrebs-Therapie und außerordentliche Forschungen, die die Früherkennung verbessern."Der Hologic-Wissenschaftspreis soll nicht nur für die Preisträger und Preisträgerinnen eine besondere Würdigung ihrer Arbeit sein. Auch wir freuen uns sehr, in Wien und in Zürich persönlich unsere Wertschätzung ausdrücken zu können. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tragen bedeutend dazu bei, den Forschungsstand weiter voranzutreiben und dadurch gleichermaßen Diagnose und Therapie von Brustkrebs zu verbessern und zu erweitern", sagt Ina-Kathrin Gese (https://www.linkedin.com/in/ina-kathrin-gese-b5b306215), Medical Education Manager bei Hologic.Interessenten müssen Mitglieder der ÖGS oder SGS sein und dürfen das 40. Lebensjahr nicht vollendet haben. Die Vorstellung der Arbeiten wird in Kurzform vor Ort stattfinden. Anmeldungen werden von der ÖGS und SGS entgegengenommen.Über HologicHologic ist ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmenim Bereich der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von hochwertigen diagnostischen und chirurgischen Produkten sowie medizinischen Bildgebungssystemen mit Schwerpunkt in der Frauenheilkunde. Die drei Kerngeschäftsbereiche konzentrieren sich auf die Diagnostik, die Bildgebung und die gynäkologische Chirurgie.Mit einer umfassenden Technologiesammlung sowie einem leistungsstarken Forschungs- und Entwicklungsprogramm engagiert sich Hologic seit seiner Gründung im Jahr 1985 für eine bessere Lebensqualität. Dafür nutzt Hologic modernste Wissenschaft als Grundlage, damit medizinische Fachkräfte mit immer größerer Sicherheit die richtige Diagnose und Therapie für Patientinnen finden. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Marlborough, im US-Bundesstaat Massachusetts.Pressekontakt:HBI Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Florian Stimmer / Sina-Noëlle BrüschTel.: +49 89 99 38 87 -30 / -38 / -27hologic@hbi.deOriginal-Content von: Hologic Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100081021/100907028