Bern (ots) -In der European Collection, einer der zahlreichen Sammlungen, die auf Play Suisse verfügbar sind, können ab sofort neue Inhalte entdeckt werden. Die Kollektion ist in Zusammenarbeit von Arte, ARD, ZDF, France Télévisions und der SRG entstanden und bietet eine Auswahl an Dokumentarfilmen, Reportagen und Webformaten zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft in Europa. Die zahlreichen auf der SRG-Streaming Plattform Play Suisse angebotenen Inhalte können nun ausserdem auf noch mehr Geräten geschaut werden.Welche Themen beschäftigen unsere Nachbar:innen aus Europa? Wie blicken sie auf gesellschaftliche Fragen unserer Zeit? In Zusammenarbeit von Arte, ARD, ZDF, France Télévisions und der SRG wurden Dokumentarfilme, Reportagen und Webformate zu aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft in Europa zusammengetragen. Die European Collection (https://www.playsuisse.ch/de/browse/genre/european_collection) ist eine der zahlreichen Sammlungen, die auf Play Suisse verfügbar sind, und es werden laufend neue Inhalte hinzugefügt.Neu in der Sammlung verfügbar sind beispielsweise die Serien "In meinem Kopf", "Hard Life", "Urban Art" und "Gefängnisse", welche Themen von Social Media-Sucht, das Leben in problematischen Milieus sowie den Alltag im Gefängnis beleuchten. Insgesamt gibt es in der European Collection auf Play Suisse mehr als 80 Inhalte zu entdecken. Dies in den fünf Kategorien "Gesellschaft - Der Blick in die Zukunft", "Lifestyle - die vielen Facetten Europas", "Gesundheit - der europäische Patient", "Klimaschutz - nachhaltige Wege" und "Politik - alles Demokratie, alles gut?".Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.__________________________________________________________________________Play Suisse neu auf Samsung TV, Amazon Fire TV und vielen weiteren GerätenPlay Suisse ist im Internet, auf Mobiltelefonen und Tablets sowie auf bestimmten TV-Geräten verfügbar. Bereits seit ihrer Lancierung ist die SRG-Streaming-Plattform auf Apple TV, Android TV sowie den Swisscom Blue TV Boxen abrufbar. Ab sofort kann zudem über folgende Geräte auf Play Suisse zugegriffen werden: Alle Geräte mit Zugang zu Google Play (ab Android 7, darunter Xiaomi, Nvidia Shield, Sony Bravia, Philips Android, Google TV und mehr), Net+, TV Plus, Quickline, Amazon Fire TV sowie als neuste Ergänzung Samsung TV (Geräte des Jahres 2018 oder jünger).__________________________________________________________________________Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100907025