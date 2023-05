24. Mai 2023 - BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN / IRW-Press / - Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V:GMG) ("GMG" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass GMG Vertriebsvereinbarungen mit vier voneinander unabhängigen Vertriebspartnern ("Vertriebspartner") unterzeichnet hat, die das von GMG entwickelte THERMAL-XR-System ankaufen und in ihren jeweiligen Ländern im Markt für Heizungs-, Belüftungs-, Klimatisierungs- und Kühlsysteme (HVAC-R) vertreiben. Die Vertriebspartner konzentrieren sich in erster Linie auf die geographischen Märkte Thailand, Singapur, Indonesien und Südkorea.

GMG und einige ihrer Vertriebspartner haben erfolgreich mehrere Projekte zur Nutzung von THERMAL-XR in HVAC-R-Systemen in Südostasien abgeschlossen. Die daraus resultierenden Fallstudien belegen den lokalen Nutzen und das Wertversprechen des Produkts gegenüber den Kunden in diesen Ländern.

Craig Nicol, seines Zeichens Managing Director und CEO von GMG, erklärt: "Es ist uns eine große Freude, Verträge mit unseren ersten Vertriebspartnern in Asien abschließen und uns so im Segment Energieeinsparungen - einem unserer wichtigsten Geschäftssegmente für 2023 - entsprechende Umsätze sichern zu können. Wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit mit den entsprechenden Vertriebspartnern. Jeder einzelne von ihnen wird uns beim zukünftigen Absatz des THERMAL-XR-Systems als Partner maßgeblich unterstützen."

Guy Outen, der Chair von GMG, fügt hinzu: "Ich bin mit diesen ersten Vertriebsvereinbarungen in Asien sehr zufrieden - sie zeugen vom Vertrauen in den potenziellen Nutzen von TXR für die bestehenden und neuen Kunden unserer neuen Vertriebspartner. Herzlichen Glückwunsch an das GMG-Team unter der erfolgreichen Leitung von Mark Lock, General Manager of Energy Savings, und Senior Business Development Manager Arthur Yen."

Die vier wesentlichen Geschäftsziele von GMG sind:

die Produktion von Graphen und die Optimierung/Skalierung des Herstellungsverfahrens die Generierung von Einnahmen aus energiesparenden Produkten die Entwicklung von Batterien der nächsten Generation die Entwicklung von Lieferketten, Partnerschaften und Kapazitäten für die Umsetzung von Projekten

Über GMG

GMG ist ein Umwelttechnologieunternehmen, das Energieeinspar- und Energiespeicherlösungen auf Grundlage von Graphen anbietet, das unter anderem im eigenen Betrieb unter Einsatz eines eigenen Produktionsverfahren hergestellt wird.

GMG hat ein eigenes Produktionsverfahren entwickelt, mit dem Erdgas (z.B. Methan) in seine Einzelelemente Kohlenstoff (als Graphen), Wasserstoff sowie eine Reihe von Kohlenwasserstoffrestgase aufgespalten wird. Mit diesem Verfahren wird hochwertiges, kostengünstiges, skalierbares, vielseitiges und schadstoffarmes/-freies Graphen erzeugt, das sich für den Einsatz auf dem Gebiet der Umwelttechnologien sowie in anderen Anwendungsbereichen eignet. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Risikominderung und den Ausbau seiner kommerziellen Kapazitäten sowie die Sicherung von Marktanwendungen.

Im Segment Energieeinsparungen legt GMG sein Augenmerk auf mit Graphen verstärkte Beschichtungen (oder energiesparende Anstriche) für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen ("HVAC-R"), Schmiermittel und Flüssigkeiten. Im Segment Energiespeicherlösungen arbeitet GMG gemeinsam mit der University of Queensland und mit finanzieller Unterstützung der australischen Regierung am weiteren Ausbau seiner Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie der Vermarktung von Graphen-Aluminium-Ionen-Batterien ("G+AI-Batterien").

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Craig Nicol

Chief Executive Officer und Managing Director des Unternehmens

craig.nicol@graphenemg.com

+61 415 445 223

Leo Karabelas

Focus Communications

mailto:info@fcir.ca

+1 647 689 6041

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "erwartet" oder "antizipiert" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "möglicherweise" oder "wahrscheinlich" eintreten "könnten", "sollten", "würden" oder "werden", erkennbar. Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, sind keine historischen Tatsachen, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über: die Realisierbarkeit von abgeschlossenen THERMAL-XR HVAC-R-Projekten in Südostasien, die als Fallstudien dienen und den Wert der Produkte von GMG demonstrieren, dass weitere Vertriebspartner in Asien Vertriebsvereinbarungen abschließen werden, die Auswirkungen der Vertriebspartnervereinbarungen auf die Einnahmen im Bereich Energieeinsparungen, den Einfluss der Partnerschaften mit den Vertriebspartnern auf den Verkauf von THERMAL-XR und die Geschäftsziele des Unternehmens im Jahr 2023 und darüber hinaus.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem Einsatz der Ressourcen des Unternehmens, dass die Fallstudien die Vorteile der Produkte des Unternehmens in Südostasien nicht vermitteln, dass die Auswirkungen der Vertriebsvereinbarungen auf die Einnahmen im Bereich Energieeinsparungen von den derzeitigen Erwartungen des Managements abweichen, dass die Ziele von GMG im Jahr 2023 und darüber hinaus von den derzeitigen Zielen abweichen, dass keine zusätzlichen Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen werden und dass der Wert der Partnerschaften mit den Vertriebsunternehmen nicht den Erwartungen des Managements entspricht.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen bezüglich der Marktnachfrage nach den Produkten des Unternehmens, dass Fallstudien die Vorteile der Produkte des Unternehmens demonstrieren werden, dass zusätzliche Vertriebspartner Vertriebsvereinbarungen abschließen werden, dass Vertriebspartner einen direkten Einfluss auf die Einnahmen des Unternehmens im Bereich Energieeinsparungen haben werden und dass die Partnerschaften mit den Vertriebspartnern den Verkauf von THERMAL-XR in Zukunft beeinflussen werden.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass man sich für andere Zwecke möglicherweise nicht auf diese Informationen verlassen kann. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70684Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70684&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000139990Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.