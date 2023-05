Angesichts der Berichte, dass die Weltgesundheitsorganisation Mitarbeiter wieder eingestellt hat, die beschuldigt werden, einen Skandal um sexuellen Missbrauch während eines Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo falsch gehandhabt zu haben, verurteilt die AIDS Healthcare Foundation die Entscheidung, diese Mitarbeiter wieder zu beschäftigen, und sieht darin ein Zeichen dafür, dass das UN-System immer noch Schwierigkeiten hat, mit Vorwürfen von sexueller Belästigung und Missbrauch angemessen umzugehen.

"Es ist enttäuschend, dass die WHO trotz zahlreicher Gelegenheiten, die Fehler der Vergangenheit im Umgang mit sexuellem Fehlverhalten ihrer Mitarbeiter zu korrigieren, weiterhin Entscheidungen trifft, die ihrer Verpflichtung zur "Null-Toleranz" bei sexueller Belästigung und Missbrauch zuwiderlaufen", so Terri Ford, Chief of Global Advocacy and Policy, AHF. "Wir und auch die Zivilgesellschaft generell missbilligen, dass sexuelles Fehlverhalten innerhalb der WHO und des UN-Systems allgegenwärtig ist und stillschweigend akzeptiert wird. Die Verantwortlichen müssen durch ihr Handeln und ihre Worte unmissverständlich deutlich machen, dass sexuelle Übergriffe in jeglicher Form nicht toleriert werden."

Die AHF tritt dafür ein, dass Opfern von sexuellem Missbrauch Gerechtigkeit zuteil wird und dass die Entscheidungsträger innerhalb der Vereinten Nationen die Täter zur Rechenschaft ziehen. Das Engagement der AHF geht auf den Skandal bei UNAIDS zurück und auf den damaligen Executive Director Michel Sidibé, der später vor Ablauf seiner Amtszeit zurücktrat.

Über AIDS Healthcare Foundation (AHF)

Die AIDS Healthcare Foundation, die größte globale AIDS-Organisation, bietet derzeit mehr als 1,7 Millionen Menschen in 45 Ländern in den USA, Afrika, Lateinamerika/Karibik, dem asiatisch-pazifischen Raum und Europa medizinische Versorgung und/oder Dienstleistungen an. Mehr über die AHF erfahren Sie auf unserer Website: www.aidshealth.org, auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth, auf Twitter: @aidshealthcare sowie auf Instagram: @aidshealthcare.

