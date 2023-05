Die Macht der Zweiten Reihe. Wenn Börsen die Trends fehlen, oder die vorherrschenden exogenen Schockpotentiale keine Richtung vorgeben, gibt es an den Märkten Seitwärtstendenzen. So auch jetzt, wo wir uns seit Ende März in einem solchen Seitwärtsmodus befinden. Die Volatilität ist derzeit so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Aktienindizes haben dabei sogar deutlich tiefere Volatilitäten als Bondindizes. Wenn es nach dieser Diktion am Börsenparket Risiko gibt, dann bei den Anleihen. Verkehrte Welt, oder? Alle warten offensichtlich darauf, dass etwas, irgendetwas, passiert. Angesichts der vielen exogenen Faktoren, die sich bereits bis zur Argumentationsermüdung durch unsere Wahrnehmung gearbeitet haben, ist dieser Entscheidungsstau sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...