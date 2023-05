Eine App aus Japan will Menschen spielerisch dazu animieren, die städtische Infrastruktur zu kartieren. Das Konzept erinnert an "Pokémon Go" - es winken aber auch Krypto-Coins als Belohnung. Menschengruppen, die für ein Handyspiel durch die Straßen ziehen - das erinnert doch sehr an Niantics "Pokémon Go". In der japanischen App "Tekkon" werden allerdings keine bunten Fantasiewesen gejagt, sondern Gullideckel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...