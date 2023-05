Ifo: Geschäftsklima erhält Dämpfer - Außerdem: Tradathlon am 01. Juni

Werbung







Regelmäßig befragt das deutsche ifo-Institut rund 9000 Führungskräfte der deutschen Wirtschaft zur aktuellen Lage und den zukünftigen Erwartungen, um das aktuelle Geschäftsklima abzubilden. Heute veröffentlichte das Institut die Ergebnisse für den Mai.



Der ifo-Geschäftsklimaindex, ein wichtiger Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft, konnte zuletzt sechs Monate in Folge zulegen. Die Unternehmen wurden bedingt durch die Entspannung bei den Energiepreisen zunehmend optimistischer. Doch im Mai musste der Index nun einen Rücksetzer von 93,4 auf 91,7 Punkten verzeichnen. Treiber dafür waren vor allem das verarbeitende Gewerbe und der Handel, deren Stimmung sich deutlich verschlechtert hat. Gründe für die pessimistischere Einstellung sind in den Augen des Instituts die Erwartung weiterer Zinserhöhungen, die die Nachfrage dämpfen könnten, sowie die Sorgen um eine Rezession.









Tradathlon von stock3 und HSBC



Am 01. Juni können Sie sich auf 12 Stunden geballte Börsen-Informationen von unseren HSBC-Experten und weiteren bekannten Tradern freuen. Von 8 Uhr bis 20 Uhr können Sie etwa Vorträgen von Jörg Scherer, Imgmar Königshofen, Goldesel und Dividente genießen und dabei alles zum Thema Börsen und Trading lernen. Die Anmeldung ist einfach über den folgenden Link möglich und selbstverständlich kostenfrei.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC