Lenovo erzielt stabile Rentabilität im Jahr der beschleunigten Transformation

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gab heute die Ergebnisse für das Gesamtjahr bekannt und meldete einen Konzernumsatz von 62 Mrd. USD und einen Nettogewinn von 1,6 Mrd. USD, bzw. 1,9 Mrd. USD auf Basis von Nicht-Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS) [1] bekannt. Die Rentabilität war stabil, wobei sowohl die Bruttogewinnspanne als auch die operative Marge ein 18-Jahres-Hoch erreichten und die Nettomarge (Nicht-HKFRS) im Jahresvergleich unverändert blieb. Während der Konzernumsatz durch die Schwäche des Gerätemarktes beeinträchtigt wurde, erreichte der Umsatz aus dem Nicht-PC-Geschäft ein Jahreshoch von fast 40 %, angetrieben durch Lenovos diversifizierte Wachstumsmotoren Solutions and Services Group (SSG) und Infrastructure Solutions Group (ISG). Diese Geschäftseinheiten steigerten ihren Umsatz auf Rekordwerte von 6,7 Mrd. USD bzw. 9,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von 22 bzw. 37 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Nach einem Jahr der branchenweiten und globalen Unsicherheiten sieht Lenovo positive Anzeichen für eine Stabilisierung des Marktes. Die Gruppe geht davon aus, dass der gesamte PC- und Smart-Device-Markt in der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder ein jährliches Wachstum erzielen und der IT-Dienstleistungsmarkt erneut ein relativ hohes Wachstum verzeichnen wird. Zusammen werden diese Faktoren den gesamten IT-Markt im Jahr 2023 erneut zu einem moderaten Wachstum führen. Mittel- bis langfristig wird sich die digitale und intelligente Transformation weiter beschleunigen, was zu einem großen Wachstumspotenzial für Cloud- und Computing-Infrastrukturen führen wird.

Lenovo verfügt nach wie vor über eine starke Liquiditätsposition, und der Cash Conversion Cycle hat sich weiter verbessert. Dank dieser gesunden Liquidität konnte die Gruppe weiterhin in Forschung und Entwicklung im Bereich "New IT" (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) investieren, um ihre künftigen Kernkompetenzen auszubauen. Im vergangenen Jahr hat Lenovo seine F&E-Investitionen für das gesamte Jahr auf 2,2 Mrd. USD erhöht, was einer Steigerung von 6 im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Im vierten Quartal verbuchte die Gruppe einmalige Restrukturierungs- und sonstige Kosten in Höhe von 249 Mio. USD sowie verschiedene andere Maßnahmen, die zu jährlichen Einsparungen bei den laufenden Kosten der Gruppe in Höhe von rund 850 Mio. USD führten. Damit schuf Lenovo eine solide Grundlage für seine Geschäftstätigkeit in einem schwierigen Markt und positionierte sich für künftiges Wachstum.

Der Verwaltungsrat von Lenovo hat eine Schlussdividende von 3,8 US-Cent bzw. 30,0 HK-Cent pro Aktie für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr beschlossen.

Finanzielle Höhepunkte:

GJ 22/23 Mio. USD GJ 21/22 Mio. USD Änderung Konzernumsatz 61.947 71.618 (14 %) Einkommen vor Steuern 2.136 2.768 (23 %) Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 1.608 2.030 (21 %) Net Income (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS) [1] 1.878 2.164 (13 %) Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 13,50 17,45 (3,95)

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Lenovo hat im vergangenen Geschäftsjahr eine stabile Rentabilität erzielt, da unsere diversifizierten Wachstumsmotoren weiterhin neue Meilensteine erreichen. Ihre Dynamik treibt den stetigen Fortschritt bei unserer serviceorientierten Transformation voran, und der Umsatzmix unseres Nicht-PC-Geschäfts stieg auf fast 40 %. Unsere klare Strategie funktioniert, und unsere Geschäftstätigkeit ist selbst angesichts der globalen Unsicherheiten widerstandsfähig. Wir werden zukünftig weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren, um die nächste Welle von Wachstumschancen zu nutzen, damit wir für die Zukunft gut gerüstet sind."

Solutions and Services Group (SSG): hohe Marge, starkes Wachstum

Chance:

Die neuen IT-Servicesegmente innerhalb des Billionen-Dollar-Marktes für IT-Services expandieren weiter, wobei für Device-as-a-Service (DaaS) und Cloud-Lösungen bis 2025 zweistellige Wachstumsraten erwartet werden. Die Ausgaben für Lösungen und Dienstleistungen werden stark bleiben, insbesondere in den Bereichen Bildung, intelligenter Einzelhandel, intelligente Städte und Fertigung.

Ergebnisse im GJ 22/23:

SSG ist weiterhin der Wachstumsmotor der Gruppe und ein wichtiger Gewinnfaktor.

Der Umsatz erreichte mit einem Anstieg von 22 gegenüber dem Vorjahr auf 6,7 Mrd. USD einen neuen Rekord, bei einer hohen operativen Marge von 21 %.

Alle Segmente verzeichneten ein hohes zweistelliges Wachstum, wobei der Umsatzmix aus nicht-hardwarebezogenen Lösungen und Dienstleistungen inzwischen mehr als die Hälfte des SSG-Umsatzes ausmacht.

Nachhaltiges Wachstum:

SSG setzt ihre Investitionen in den Aufbau skalierbarer und wiederholbarer horizontaler Lösungen oder Bausteine fort, die in jeder Branche eingesetzt werden können und die IP von Lenovo nutzen.

Darüber hinaus hat SSG ihr Portfolio an Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz und die TruScale Hybrid-Cloud-Lösungen erweitert.

Skalierung von TruScale for SAP mit Private Edition Customer Data Center (PE CDC) und Erweiterung der exklusiven Partnerschaft zur Bereitstellung von technischem Managed Service für SAP PE CDC Kunden in China.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Rekordumsatz, Rekordgewinn, rasantes Wachstum

Chance:

ISG profitiert weiterhin von der laufenden Modernisierung der IKT-Infrastruktur. Bis 2025 soll allein der Servermarkt ein Volumen von 132 Mrd. USD erreichen, während für den Speichermarkt 36 Mrd. USD und für die Edge-Infrastruktur 37 Mrd. USD erwartet werden.

Ergebnisse im GJ 22/23:

Historische Gesamtjahresleistung für ISG als profitabler Wachstumsmotor: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 37 auf fast 10 Mrd. USD, und der Betriebsgewinn erreichte einen Rekordwert von 98 Mio. USD.

Der Umsatz aus dem Servergeschäft wuchs im Jahresvergleich um knapp 30 auf ein Rekordhoch und machte Lenovo zum drittgrößten Serveranbieter der Welt.

Im Bereich Storage wurde ebenfalls ein Rekordumsatz erzielt, der das Ergebnis des vorangegangenen Geschäftsjahres verdreifachte und das Unternehmen von Platz 8 auf Platz 5 in der Welt brachte. Der Softwareumsatz wuchs im Jahresvergleich um 25 %, ein weiterer Rekord.

Nachhaltiges Wachstum:

ISG baut ihre Full-Stack-Fähigkeiten weiter aus, die sowohl die Segmente Cloud Service Provider als auch Enterprise und SMB abdecken.

Gleichzeitig investiert ISG in Infrastrukturinnovationen, die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützt werden, wie z. B. KI-gestütztes Edge Computing und Hybrid Cloud.

Die interne Fertigung und die Kostenwettbewerbsfähigkeit wurden durch den Bau eines eigenen Werks in Budapest, Ungarn, gestärkt.

Intelligent Devices Group (IDG): führende Marktposition und Rentabilität

Chance:

Das Geschäft wurde durch mehrere Quartale eines schwachen Gerätemarktes aufgrund des Abbaus von Lagerbeständen im Vertriebskanal beeinträchtigt. Da PCs im heutigen digitalen Zeitalter ein unverzichtbares Produktivitätsinstrument sind, geht Lenovo davon aus, dass der PC-Markt in der zweitenHälfte des Kalenderjahres 2023 wieder wachsen wird. Der Digitalisierungstrend und das hybride Arbeitsmodell treiben das stetige Wachstum von Smart Spaces-Lösungen weiter voran.

Ergebnisse im GJ 22/23:

Der Umsatz von IDG ging im Vergleich zum Vorjahr auf 49,4 Mrd. USD zurück. Mit einem weltweiten Marktanteil von 23,2 konnte die Gruppe ihre Position als Nummer 1 auf dem PC-Markt und ihre branchenführende Rentabilität von 7,3 halten.

Der Umsatzanteil von Premiumprodukten stieg auf fast 30 %.

Das Smartphone-Geschäft war in drei aufeinanderfolgenden Jahren profitabel und erzielte in den meisten Märkten ein Umsatzwachstum im Premiumsegment.

Nachhaltiges Wachstum:

IDG wird ihre Ausgaben genau kontrollieren und seine operative Exzellenz weiter ausbauen.

Die Gruppe wird weiterhin in technologische Innovationen investieren, wobei der Schwerpunkt auf Premiumangeboten und angrenzenden Bereichen liegt, während gleichzeitig intelligente Raumlösungen für hybride Arbeitsmodelle weiterentwickelt werden.

Ergebnisse im 4. Quartal

Das vierte Quartal des Geschäftsjahres war angesichts des Drucks, den sowohl der PC-Markt als auch die Weltwirtschaft ausübten, das schwierigste Quartal des Jahres. Lenovo schloss das Quartal mit einem Umsatz von 12,6 Mrd. USD ab, was einem Rückgang von 24 gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz von IDG sank im Jahresvergleich um 33 %, während die starke Dynamik der Wachstumsmotoren SSG und ISG dazu beitrug, die Schwäche des Gerätemarktes auszugleichen. Die SSG-Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 18 auf 1,6 Mrd. USD und die ISG-Umsätze um 56 auf 2,2 Mrd. USD. Der Umsatzmix im Nicht-PC-Bereich erreichte in diesem Quartal einen historischen Höchststand von 43 und lag damit 12 Prozentpunkte höher als im Vorjahr.

Operative Höhepunkte im 4. Quartal

Umwelt, Soziales, Governance: Das Rating für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung von Lenovo wurde kürzlich von der internationalen Ratingagentur MSCI auf AAA hochgestuft. Diese Aufwertung stellt die höchstmögliche Bewertung für Unternehmen dar, die bei ESG-Programmen führend sind. Darüber hinaus zeichnete EcoVadis Lenovo für seine Leistungen im Bereich der nachhaltigen Beschaffung bei den 7.jährlichen Sustainable Procurement Leadership Awards aus. Das Unternehmen wurde außerdem vor kurzem von Forbes als einer besten Arbeitgeber in Sachen Diversität im Jahr 2023 ausgezeichnet. Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage direkter Empfehlungen, indirekter Empfehlungen und Untersuchungen zu den wichtigsten Leistungskennzahlen.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten aus Fusionen und Übernahmen, mit Fusionen und Übernahmen verbundene Kosten sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden, herausgerechnet wurden.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Mrd. USD, das auf Platz 171 der Fortune Global 500 rangiert, 77.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen auf und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die den Fortschritt der "New IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo trägt dazu bei, eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com und informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal und Jahr zum 31. März 2023 (in Mio. USD, außer Angaben pro Aktie) Q4

GJ 22/23 Q4

GJ 21/22 Änderung Jahresvergl. GJ 22/23 GJ 21/22 Änderung Jahresvergl. Umsatz 12.635 16.694 (24) 61.947 71.618 (14) Bruttogewinn 2.143 2.864 (25) 10.501 12.049 (13) Bruttogewinnspanne 17,0 17,2 (0,2) Punkte 17,0 16,8 0,2 Punkte Betriebliche Aufwendungen (1.852) (2.275) (19) (7.832) (8.968) (13) F&E-Ausgaben

(in den betrieblichen Aufwendungen enthalten) 550 576 (5) 2.195 2.073 6% Verhältniszwischen Ausgaben und Einnahmen 14,7 13,6 1,1 Punkte 12,6 12,5 0,1 Punkte Betriebsergebnis 291 589 (51) 2.669 3.081 (13)% Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (161) (69) 134 (533) (313) 70 Einkommen vor Steuern 130 520 (75) 2.136 2.768 (23) Besteuerung (24) (99) (75) (455) (623) (27) Gewinn des Zeitraums/Jahres 106 421 (75) 1.681 2.145 (22)% Nicht beherrschende Anteile 8 (9) k.A. (73) (115) (37) Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn 114 412 (72) 1.608 2.030 (21) Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS[1] 284 507 (44) 1.878 2.164 (13) Gewinn je Aktie (US-Cent)

Unverwässert

Verwässert 0,95 0,93 3,52 3,20 (2,57) (2,27) 13,50 12,74 17,45 15,77 (3,95) (3,03)

