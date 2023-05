Rüstungswerte haben ihre Korrektur am Mittwoch fortgesetzt. Im DAX -2,01% sackten die Aktien von Rheinmetall -2,29% bis in den Bereich der horizontalen Chartunterstützung um 240 Euro ab und verloren damit in zwei Tagen in der Spitze rund neun Prozent. Auch die 100-Tage-Linie wurde gerissen. Am Nachmittag erholten sich die Rheinmetall-Papiere jedoch etwas und notierten zuletzt nur noch 2,3 Prozent ...

