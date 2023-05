Benchmark-Tagesschlusskurse für auf Euro lautende, gemäß den IOSCO-Grundsätzen und der EU-Benchmark-Verordnung berechnete Staatsanleihen

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), ein führender, international tätiger Betreiber von elektronischen Marktplätzen für Wechselkurse, Kredite, Aktien und Geldmärkte, kündigte heute an, in Zusammenarbeit mit FTSE Russell Benchmark-Schlusskurse für europäische Staatsanleihen einzuführen. Die im Einklang mit der EU-Benchmark-Verordnung berechneten Tradeweb FTSE Euro Government Bond Closing Prices stehen bei Tradeweb zur Verfügung und geben die Tagesschlusskurse für auf Euro lautende Nominalanleihen von Österreich, Belgien, Finnland, der Europäischen Union, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien an.

Tradeweb fungiert als Berechnungsstelle und FTSE Russell ist der Benchmark-Administrator für die Tradeweb FTSE Euro Government Bond Closing Prices. Tradeweb berechnet die Schlusskurse auf Basis der Daten seiner Dealer-to-Client-Handelsplattform.

Die Tradeweb FTSE Euro Government Bond Closing Prices basieren auf der gleichen zuverlässigen Berechnungsmethodik wie die etablierten Preise der U.K. Benchmark Regulation für U.K. Gilts, die in Übereinstimmung mit den IOSCO Principles for Financial Benchmarks erstellt werden. Vertrauenswürdige Referenzpreisdaten sind für Finanzunternehmen von entscheidender Bedeutung bei der Verwaltung von Anlageportfolios, der Bewertung des Fair Value von Wertpapieren, der Einhaltung von Vorschriften und der Erfüllung allgemeiner Rechnungslegungsstandards.

"Da Anleihenindizes, ETFs und Trade-at-Close-Strategien zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Zinsmärkte werden, gab es noch nie einen so großen Bedarf an zuverlässigen und transparenten Schlusskursdaten wie heute", so Enrico Bruni, Head of Europe and Asia Business bei Tradeweb. "FTSE Russell ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Benchmarking und wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit in Zukunft auf weitere globale Märkte auszuweiten."

"Eine zuverlässige und transparente Methodik zu haben, die gemäß den IOSCO-Prinzipien für Finanzbenchmarks angewandt wird, ist eine Grundvoraussetzung für die Bereitstellung glaubwürdiger Referenzpreise", so Scott Harman, Global Head of Fixed Income and Multi-Asset Indices bei FTSE Russell. "Als führende elektronische Handelsplattform für europäische Staatsanleihen verfügt Tradeweb über ein fundiertes Verständnis für diese Märkte und die Bedeutung, die diese Daten für Anleihen, ETFs und Indizes haben."

Im ersten Quartal 2023 wurde über die Plattform für europäische Staatsanleihen von Tradeweb ein Rekordvolumen von durchschnittlich 42,4 Milliarden USD pro Tag abgewickelt, was einem Anstieg von 12 gegenüber Q1 2022 entspricht. Der Marktplatz bietet institutionellen Anlegern Zugang zu Liquidität von über 40 der weltweit größten Marktmacher für Anleihen aus 19 europäischen Ländern in sechs Währungen (EUR, GBP, DKK, SEK, NOK, CHF).

