München (ots) -Ganz besonderer Besuch für Esther Sedlaczek: Ihr Vater, Sven Martinek, ist zu Gast im "Quizduell-Olymp". Natürlich nicht allein - an seiner Seite ist Schauspielkollegin Simone Thomalla. In den Neunzigern waren die beiden sogar einmal ein Paar. Ob sie das auch qualifiziert, um sich gemeinsam gegen den Olymp zu behaupten? Zumindest muss sich Martinek dem enormen Druck, vor seiner Tochter abzuliefern, nicht allein stellen.Ob er sich aus der Ruhe bringen lässt? Das zeigt sich am Freitag, 26. Mai, um 18:50 Uhr im Ersten - im "Quizduell-Olymp" mit Esther SedlaczeDas ist der "Quizduell-Olymp" - Marie-Louise Finck, Staatsanwältin aus Kiel ("Quiz-Königin"), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover ("Quiz-Ass"), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär ("Professor Quiz").In der ARD Quiz App mitspielen - Wer vom Sofa aus während der Sendung mitraten will, kann das ganz einfach mit der ARD Quiz App tun. Alle, die mitspielen, haben die gleichen Chancen auf den Gewinn. Es kommt nicht darauf an, wie viele Fragen beantwortet werden und ob die Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel.: 089/558944-867: burchard.roever@ard.deplanpunkt: PR, Elena BrennerTel.: 0221/9125570, E-Mail: presse@planpunkt.deFotos auf www.ardfoto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5516967