DJ Prosiebensat1 holt Vertreter von MFE in den Aufsichtsrat

FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Prosiebensat1 Media SE werden erstmals Vertreter des Großaktionärs MFE-Mediaforeurope in den Aufsichtsrat einziehen. Wie aus der Einladung zur Hauptversammlung des DAX-Konzerns am 30. Juni hervorgeht, wurde die MFE-Vertreterin Katharina Behrends für die Wahl zum Aufsichtsrat nominiert. Ebenfalls nominiert wurde der ehemalige Beiersdorf-Vorstand Thomas Ingelfinger. Seine Nominierung soll Medienberichten zufolge als unabhängiger Kandidat auf Vorschlag von Großaktionär Media For Europe (MFE) erfolgen.

Der tschechische Investor PPF, der ebenfalls eine signifikante Beteiligung an Prosieben hält, geht demzufolge wohl leer aus.

Behrends ist seit Herbst 2022 bei MFE, der Medienholding der Familie Berlusconi, für die deutschsprachige Region zuständig. Ingelfinger saß lange im Vorstand von Beiersdorf und bringt laut Mitteilung Expertise in der Markenführung von weltweit bekannten Verbrauchermarken mit.

MFE-Mediaforeurope hält knapp 30 Prozent an Prosieben. Der Konzern ist schon länger bei Prosieben engagiert, wodurch immer wieder über eine Übernahme spekuliert wird.

Die Investmentgesellschaft PPF der tschechischen Milliardärin Renata Kellnerova hatte zwar Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat angemeldet, wurde jedoch den Nominierungen zufolge wohl nicht berücksichtigt. PPF ist direkt mit 10,1 Prozent an Prosieben beteiligt, hat aber über Finanzinstrumente Zugriff auf 13,1 Prozent der Stimmrechte. Die Investmentgesellschaft ist erst dieses Jahr eingestiegen.

Insgesamt stehen vier neue Kandidaten für einen Sitz im Aufsichtsrat zur Wahl. Weiterhin wurden laut Mitteilung Katrin Burkhardt sowie Cai-Nicolas Ziegler nominiert. Burkhardt ist Mitglied des Aufsichtsrats der Privatbank Oddo BHF, sie war zuvor Vorstandsmitglied bei der Deutschen Rückversicherung. Ziegler ist CEO des Health-Tech-Unternehmens Doctari Group und bringt laut Mitteilung mehr als 25 Jahre Erfahrung im Digitalbereich mit.

