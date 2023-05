Wegweisende Studie in Nature zeigt, dass die Ergänzung der ONWARD® ARC Therapy durch ein BCI die Steuerung von Stehen, Gehen und Treppensteigen durch Gedanken ermöglichen kann

EINDHOVEN, Niederlande, May 24, 2023bekannt, die zeigt, dass mittels eines drahtlosen Brain-Computer-Interfaces (BCI) Gedanken zur Steuerung der ARC-Therapie genutzt werden können. Die Forscher berichteten, dass ein implantiertes BCI in Kombination mit der ARC-Therapie einer Person eine bessere Kontrolle darüber gab, wann und wie sie ihre gelähmten Beine bewegte.



"Diese Publikation zeigt, dass das erhebliche Potenzial der ARC-Therapie durch die Einführung eines BCI erweitert werden kann und somit natürlichere Bewegungen auf Grundlage der Gedanken einer gelähmten Person erlaubt," sagte Dave Marver, CEO von ONWARD. "Mit unserem hervorragenden Verständnis der Rückenmarksstimulation für Menschen mit SCI haben wir ONWARD als führendes Unternehmen im Bereich BCI positioniert."

"Das BCI stellt eine kontinuierliche Verbindung zwischen den Bewegungsabsichten und der Stimulation des Rückenmarks her und ermöglicht so eine natürlichere Wiederherstellung der Mobilität," sagte der Neurowissenschaftler Grégoire Courtine, Professor an der EPFL und Mitautor des Nature-Artikels. "Ich freue mich darauf, diese wichtige neue Technologie zusammen mit dem ONWARD-Team weiter voranzubringen."

Die heute veröffentlichten Daten sind Teil einer laufenden klinischen Machbarkeitsstudie, die die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit einer durch das Gehirn gesteuerten Rückenmarkstimulation nach SCI untersucht. Die Studie wird von den Co-Direktoren von .NeuroRestore - Grégoire Courtine und Jocelyne Bloch, Neurochirurgin am Universitätsspital Lausanne) - sowie von Guillaume Charvet, Leiter des Entwicklungslabors für medizinische Geräte bei CEA-Leti / Clinatec, koordiniert.

Alle ONWARD-Geräte und -Therapien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM, ARC-EX und ARCTherapy, befinden sich in der Erprobungsphase und sind nicht für den kommerziellenGebrauch verfügbar.

Über ONWARD Medical

ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktionsfähigkeit und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen und Bewegungsstörungen entwickelt. Auf Grundlage von mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher und präklinischer Forschung in führenden neurowissenschaftlichen Laboren hat das Unternehmen für seine ARC Therapy-Plattform neun Breakthrough Device Designations von der US-amerikanischen Food and Drug Administration erhalten.

Die ARC-Therapie von ONWARD®, die mittels externer (ARC-EX) oder implantierbarer (ARC-IM) Systeme durchgeführt werden kann, dient der gezielten, programmierten Stimulation des Rückenmarks. 2023 wurden positive Ergebnisse aus der ersten Zulassungsstudie des Unternehmens, Up-LIFT, veröffentlicht, in der die Fähigkeit der transkutanen ARC-Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten evaluiert wurde. Das Unternehmen bereitet nun Zulassungsanträge für ARC-EX für die USA und Europa vor. Parallel dazu führt das Unternehmen Studien mit seiner implantierbaren ARC-IM Plattform durch, für die 2022 positive vorläufige klinische Ergebnisse zur verbesserten Blutdruckregulierung nach Rückenmarksverletzungen erzielt wurden. Diese Studien beinhalten die Kombination von ARC-IM mit einem Brain-Computer-Interface (BCI).

ONWARD hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, und verfügt über ein Wissenschafts- und Technologiezentrum in Lausanne, Schweiz, sowie eine US-Niederlassung in Boston, Massachusetts. ONWARD verbindet darüber hinaus eine akademische Partnerschaft mit .NeuroRestore, einer Kollaboration zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) und dem Universitätsspital Lausanne (CHUV).

Für weitere Informationen besuchen Sie ONWD.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube .

Für Medienanfragen:

USA: Aditi Roy, VP Communications

Europa: MC Services AG, Dr. Johanna Kobler, Katja Arnold, Kaja Skorka, P: +49 89 210 228 0

media@onwd.com



Für Investorenanfragen:

Lara Smith Weber, CFO

investors@onwd.com



Haftungsausschluss

Bestimmte Aussagen, Überzeugungen und Meinungen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsorientiert und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens bzw. des Vorstands des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Aussagen eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen. Eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Veränderungen der Nachfrage, des Wettbewerbs und der Technologie, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf vergangene Trends oder Aktivitäten beziehen, sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Daher lehnt das Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, wenn sich die Erwartungen oder die Ereignisse, Bedingungen, Annahmen oder Umstände, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, ändern. Weder das Unternehmen noch seine Berater oder Vertreter, noch eines seiner Tochterunternehmen, noch die leitenden Angestellten oder Mitarbeiter dieser Personen garantieren, dass die Annahmen, die solchen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, fehlerfrei sind, noch übernehmen sie die Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der prognostizierten Entwicklungen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.