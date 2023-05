DJ Bund, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen duale Ausbildung stärken

BERLIN (Dow Jones)--Bund, Länder, Wirtschaft und Gewerkschaften wollen sich in ihrer "Allianz für Aus- und Weiterbildung" in den kommenden vier Jahren verstärkt der Phase vor der Ausbildung widmen, wie das Bundeswirtschaftsministerium bekanntgab. "Die Herausforderungen auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland sind seit der Unterzeichnung der letzten Allianzvereinbarung von 2019 nicht geringer geworden", hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit anderen Partnern der Allianz. Einen starken Einfluss hätten zuletzt die Coronavirus-Pandemie und der Ukraine-Krieg gehabt.

Hinzu kämen die langfristigen und tiefgreifenden Transformations- und Umbauprozesse, die den Bedarf nach passend qualifiziertem und ausreichendem Fachkräftenachwuchs erhöhten beziehungsweise verschöben. Diese hingen vor allem mit den Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung, der Digitalisierung und der Umstellung auf möglichst kohlenstofffreie Arbeits- und Produktionsprozesse zusammen. Vor diesem Hintergrund wolle man sich verstärkt der Phase vor der Ausbildung widmen - einem Ausbau der Berufsorientierung, der Gewinnung von Auszubildenden sowie weiteren Ausbildungsbetrieben und einer Optimierung der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf.

Die Bundesregierung werde eine Ausbildungsgarantie einführen und habe die Exzellenzinitiative berufliche Bildung gestartet. Die bereits seit 2014 in der Allianz verankerte Chancengarantie für die bis zum 30. September unvermittelten Ausbildungsbewerber werde fortgeführt. Die Allianzpartner wollten "die Qualität und Attraktivität der dualen Ausbildung sichern und weiter steigern". So sollten die Ausbildung durch moderne Instrumente der Qualitätssicherung, wie den Einsatz eines digitalen Ausbildungsnachweises weiter gestärkt und Ausbildungsabbrüche verhindert werden.

Wichtig sei außerdem eine hochwertige Aus- und Weiterbildung des Lehr- und Ausbildungspersonals und eine Stärkung der Berufsschulen. Darüber hinaus wolle man die höherqualifizierende und höhere Berufsbildung stärken und dafür werben. Hierdurch ergäben sich für Jugendliche gleichwertige Entwicklungsmöglichkeiten neben dem hochschulischen Bildungsweg. Flankiert werden die Maßnahmen den Angaben zufolge seit dem 5. Mai erneut durch den "Sommer der Berufsausbildung" - eine gemeinsame und abgestimmte Initiative aller Allianzpartner, in der über die berufliche Ausbildung informiert und für sie geworben werde.

