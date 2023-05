Eine Aktie. Montag bis Freitag. Echte Performance: https://tinyurl.com/ydpb86js Die Aktie der Woche liefert Ihnen jeden Sonntag einen einzigen Aktientipp in Ihr E-Mail-Postfach. Jetzt kennenlernen! Nach dem Allzeithoch gönnt sich der DAX erst einmal eine Verschnaufpause. Grund zur Sorge - Robert Halver, Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Baader Bank, schaut sich die Großwetterlage im Interview etwas genauer an. Die anhaltenden Probleme wie Inflation und geopolitische Unsicherheiten bleiben bestehen, mahnt Halver. Gleichzeitig betont er jedoch die Stabilität des DAX und weist auf den Unterschied zwischen Performance- und Kursindex hin. Trotz der Herausforderungen sieht er die langfristigen Aussichten für den deutschen Aktienmarkt positiv. "Man muss den deutschen Unternehmen treu bleiben." Gerade im Bereich Klimaschutz führe an Deutschland kein Weg vorbei. Jetzt das komplette Interview ansehen!