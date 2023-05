Xsolla, der führende Anbieter von Video-Game-Commerce-Lösungen für PC-, Web- und Mobile-Games, hat sich mit YouAppi zusammengetan, um Entwicklern und Publishern von Mobile-Games zu helfen, das LTV-Potenzial ihrer Nutzer zu maximieren

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gab heute die Partnerschaft mit YouAppi bekannt, einer führenden mobilen Marketingplattform für globale Marken, die ihr Geschäft ausbauen wollen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Bedürfnisse des Gaming-Markts zu befriedigen, indem Retargeting-Kampagnen angeboten werden, die Entwicklern und Publishern von mobilen Spielen dabei helfen, mehr Spieler in einen Webshop zu bringen und die Einnahmen von bestehenden Spielern zu steigern.

Die Partnerschaft von YouAppi und Xsolla soll die Geschäfts- und Portfoliostrategien der Gaming-Industrie für Umsatzwachstum und Partnerbindung neu gestalten. Xsolla und YouAppi haben sich zusammengeschlossen, um Entwickler und Herausgeber von Videospielen zu unterstützen, wenn es darum geht, Nutzer von mobilen Apps zu halten, neu anzusprechen und erneut zu binden und außerdem das zu verstärken, was der Xsolla Web Shop bereits sehr gut umsetzt: Erhöhung der durchschnittlichen Kaufsumme, Steigerung der Anzahl an Wiederholungskäufen und erneutes Ansprechen von Verbrauchern, die das Spiel länger nicht gespielt haben.

"Wir sind stolz darauf, heute eine bahnbrechende Allianz zwischen Xsolla und YouAppi anzukündigen, der führenden mobilen Marketingplattform für Marken, die exponentielles Wachstum anstreben", sagte Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Unser gemeinsames Ziel lautet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Entwickler und Herausgeber von Videospielen mit den Nutzern mobiler Apps in Kontakt treten, indem sie ihre Retargeting- und Re-Engagement-Strategien optimieren. Durch die Synergie unserer Bemühungen fördern wir die Stärken des Xsolla Webshops, der sich bereits durch die Steigerung der durchschnittlichen Kaufsummen, Wiederholungskäufe und die Verlagerung des Traffics von Mobile auf das Web auszeichnet."

Web Shop ist eine von Xsolla betriebene Direct-to-Consumer-Commerce-Lösung für Mobile-Games. Verkaufen Sie Ingame-Gegenstände, Währungen und laden Sie Spielerkonten online auf, regen Sie Spieler zum Kauf an, behalten Sie einen größeren Teil Ihrer Einnahmen und steigern Sie LTV und ARPU und das alles über Ihre Website.

"Die Partnerschaft von Xsolla und YouAppi ist eine starke Kombination. Das Verständnis von Xsolla für die Steigerung der Nutzermonetarisierung durch den Web Shop ergänzt auf einzigartige Weise die Fähigkeit von YouAppi, die Nutzerbindung durch Mobile App Retargeting zu erhöhen", so Moshe Vaknin, CEO von YouAppi. "Dies wird sich als branchenführende Zusammenarbeit erweisen."

Über YouAppi

YouAppi, eine führende Wachstums- und Retention-Plattform für mobile Apps, ist auf Re-Engagement und Retargeting spezialisiert. Die bewährte, proprietäre App-Remarketing-Technologie von YouAppi, die auf maschinellem Lernen und Audience Targeting basiert, findet und bindet die profitabelsten Nutzer für seine Kunden. YouAppi arbeitet weltweit mit Unternehmen aus den Bereichen Gaming, E-Commerce, Unterhaltung, Lifestyle und Finanzen zusammen. YouAppi wurde 2011 gegründet und ist ein langjähriger Partner führender mobiler Vermarkter. Zu den jüngsten Auszeichnungen gehört die Aufnahme in die Top 100 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika auf der Deloitte Technology Fast 500 Liste 2021 und der Inc. 5000 Regionals: Pazifik-Liste. YouAppi gehört außerdem zu den Top 10 Remarketing-Unternehmen im Appsflyer 2022 Performance Index für Spiele und Nicht-Spiele. Weitere Informationen finden Sie unter: www.youappi.com.

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat das Unternehmen Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgt Xsolla das Ziel, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu bewältigen, um seine Partner dabei zu unterstützen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur und anderen Städten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen und mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte: xsolla.com

