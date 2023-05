Die integrierte Kamera des Microsoft-Tablet Surface Pro X funktioniert plötzlich nicht mehr. Die Gründe sind noch unklar, aber mit einem Trick bekommt man sie zeitweise wieder zum Laufen. Wie man derzeit dem Microsoft-Support-Forum und Reddit entnehmen kann, kommt es bei den Kameras des Tablet Surface Pro X seit Dienstag massenhaft zu Ausfällen. Anwender:innen können sich nicht mehr in Videocalls einwählen. Manche beklagen, dass auch das Einloggen per Windows Hello dadurch unmöglich geworden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...