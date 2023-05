In der Galaxie Messier 101 ist ein gewaltiger Stern explodiert. Die Supernova ist so hell, dass man sie über mehrere Monate sogar mit einem Hobby-Teleskop von der Erde aus sehen kann. Es ist einer der beeindruckendsten Vorgänge im Universum: Ein Stern, der sich seit Millionen oder sogar Milliarden von Jahren durch Kernfusion am Leben erhält, hat plötzlich keinen Treibstoff mehr für die Reaktion. Die immensen Gravitationskräfte des Himmelskörpers führen dazu, dass er kollabiert. Eine Explosion von für Menschen unvorstellbarem Ausmaß ist die ...

