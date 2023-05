CTS Engines (CTS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für die Bereitstellung von MRO-Dienstleistungen für Engine Alliance (EA) für das GP7200-Mantelstromtriebwerk ausgewählt wurde. EA ist ein 50-50-Joint-Venture zwischen Pratt Whitney und General Electric zur Entwicklung, Produktion und Wartung des GP7200-Triebwerks. Das GP7200 ist das wichtigste Triebwerk für das A380-Flugzeug, da es die Zuverlässigkeit und den Erfindungsgeist der PW4000- und GE90-Triebwerke kombiniert, wobei es das verbrauchsärmste und leiseste Triebwerk für den A380 bietet.

"Seit 2019 richtete Engine Alliance seinen operativen Schwerpunkt auf die Aftermarket-Dienstleistungen und den Kundendienst. Die Partnerschaft mit CTS wird uns dabei helfen, die hohen Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen", so Amy Johnston, President von EA. "Das CTS-Führungsteam bietet eine einzigartige Perspektive, die von einer jahrelangen Erfahrung mit Fluglinien, MRO-Shops und den OEMs herrührt, und wir sind nun äußerst zuversichtlich, dass CTS die Ergebnisse liefern wird, die unsere Airline-Kunden erwarten", erläuterte Amy Johnston.

"Wir sind hocherfreut über die Partnerschaft mit EA, um MRO-Dienstleistungen für das GP7200-Triebwerk zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet eine großartige Chance für uns, um bewährte Verfahren von den weltweit größten Triebwerksfirmen in Erfahrung zu bringen, wobei sie gleichzeitig für Weltklasse-Qualität, Zuverlässigkeit und zuverlässige Umschlagzeiten verantwortlich zeichnen", so Vesa Paukkeri, CEO von CTS.

Über CTS Engines

CTS Engines ist der weltweit führende Anbieter zur Wartung ausgereifter Motoren mit einer tiefgreifenden Veränderung des üblichen Geschäfts. Das Unternehmen mit Sitz in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida ist ein weltweit führender unabhängiger MRO-Dienstleister, der umfassende Wartungs-, Reparatur-, Instandsetzungs- und Testdienstleistungen für die Inhaber und Betreiber ausgereifter Großraumflugzeugtriebwerke durchführt. Es erfüllt uns mit Stolz, ein breites Spektrum sowohl an kommerziellen als auch militärischen Kunden unterstützen zu können. Seit 2002 hat sich CTS Engines einen guten Namen für seine Fähigkeit geschaffen, seinen Kunden hochwertige und kostengünstige Lösungen zur Triebwerkswartung zur Verfügung stellen zu können. Unsere Mission ist es dafür zu sorgen, dass die ausgereiften Triebwerke unserer Kunden länger und zuverlässiger fliegen können als im Rahmen aller anderen MRO-Dienstleistungen weltweit.

Über Engine Alliance

Engine Alliance (EA) ist ein 50-50-Joint-Venture von GE (NYSE:GE) und Pratt Whitney (P&W), ein Raytheon Technologies Unternehmen (NYSE:RTX). Zu den Revenue-Sharing-Partnern gehören MTU Aero Engines in Deutschland, SAFRAN Aero Boosters in Belgien und SAFRAN Aircraft Engines in Frankreich. EA produziert und wartet das leiseste, zuverlässigste und verbrauchsärmste Triebwerk für den A380 das GP7200.

