Bahnbrechendes Verständnis der Wechselwirkung zwischen Spike und dem menschlichen Östrogenrezeptor Alfa liefert Erkenntnisse für eine neue Generation von Anti-SARS-CoV-2- und Pan-Coronavirus-Impfstoffen

Italienische und US-amerikanische Forscher haben herausgefunden, wie das SARS-CoV-2-Spike-Protein mit dem menschlichen Östrogenrezeptor-a (ERa) interagiert und zu einer schweren Koagulopathie führt, die bei COVID-19-Patienten beobachtet wird.

Die neuen Daten Nature's Signal Transduction and Targeted Therapy - zeigen, dass Punktmutationen in der Sequenz des SARS-CoV-2 Spike (S)-Proteins dessen gerinnungsfördernde Wirkung aufheben, ohne die Immunogenität zu beeinträchtigen.

Die Ergebnisse liefern instruktive Erkenntnisse für die Entwicklung von Impfstoffen ohne Östrogenrezeptor-vermittelte Nebenwirkungen für alle Coronavirus-Stämme und andere virale Infektionen.

Dompé farmaceutici gab heute neue, von Experten geprüfte Daten bekannt, die belegen, dass kleine Änderungen in der SARS-CoV-2-Spike (S)-Proteinsequenz dessen gerinnungsauslösende Wirkung aufheben können1. Die Tendenz des Spike-Proteins, Entzündung und Gerinnung zu stimulieren, wurde mit der in Lunge, Herz und Nieren von COVID-19-Patienten beobachteten Koagulopathie in Verbindung gebracht, wobei ähnliche und äußerst seltene Auswirkungen bei einer Minderheit der Patienten beobachtet wurden, die COVID-19-Impfstoffe erhielten.

Daten aus der EXSCALATE-Supercomputing-Berechnung sagten eine mögliche Funktion von Spike (S) als Co-Faktor für die menschliche ERa-Kernsignalisierung voraus. Diese Interaktion wird durch ein LXD-ähnliches Motiv des Kernrezeptor-Co-Regulators (NRC) vermittelt, das auf der S2-Untereinheit des viralen Proteins und im Bereich der Aktivierungsfunktion 2 (AF-2) auf ERa vorhanden ist 2. Diese Arbeit baut auf anderen neueren Studien3,4 auf, die zeigen, dass Koagulopathie eindeutig mit der Interaktion des SARS-CoV-2 Spike (S)-Proteins mit dem menschlichen Era zusammenhängt. Während zirkulierende Östrogene eine schützende Rolle spielen, indem sie die Immunantwort auf Infektionen regulieren, stimuliert die Modulation des ERa-Signals in SARS-CoV-2-infiziertem Lungengewebe entzündungsfördernde Signale, die zu Hypertrophie, Vasokonstriktion und Gefäßverschluss führen.

In dem neuen Artikel zeigten die Wissenschaftler des italienisch-amerikanischen Gemeinschaftsprojekts (mit dem Centro Cardiologico Monzino in Italien und dem National Institute on Drug Abuse sowie der Johns Hopkins School of Medicine in den USA), dass die Wechselwirkung zwischen dem Spike-Protein und ERa zu einem Anstieg des Gewebefaktors (TF) führt sowie zu einer allgemeinen gerinnungsfördernden Aktivität in zwei menschlichen Endothelzelllinien. Die Ergebnisse wurden durch eine Überexpression von S-Protein in Mäusen bestätigt. Diese gerinnungsfördernde Funktion von Spike in vitro und in vivo wurde in den Varianten der Spike-Proteine, die Mutationen in der Interaktionsdomäne mit ERa tragen, abgebaut oder stark verringert (wie von EXSCALATE vorhergesagt).

"Der Wert und Nutzen von Impfstoffen bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie bleibt unbestreitbar und überwältigend im Vergleich zu den Risiken, die mit einer Infektion durch SARS-CoV-2 verbunden sind", unterstreicht Maurizio Pesce, Forschungsgruppenleiter am Monzino Cardiology Center in Mailand, Italien und Initiator der Studie im Jahr 2021, die er gemeinsam mit Silvia Barbieri leitete, einer weiteren Forschungsgruppenleiterin bei Monzino: "Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse bei der Entwicklung der nächsten Generation von Impfstoffen berücksichtigt werden, um die verbleibenden Nebenwirkungen und Risiken zu reduzieren." Unsere Daten enthüllen auch eine neue Funktion des viralen Proteins bei der direkten Regulierung von Thrombose-assoziierten Faktoren. Dies hat eine weitreichende Bedeutung nicht nur für COVID-19, sondern auch für andere Virusinfektionen, die das Gerinnungsprofil von Patienten verändern."

"Diese fortlaufende Forschung ist von entscheidender Bedeutung, um die pathogenetischen Mechanismen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV2-Infektion und die kausalen Mechanismen einiger seltener Nebenwirkungen des COVID-19-Impfstoffs zu verstehen", sagt Marcello Allegretti, Chief Scientific Officer von Dompé farmaceutici. "Die fortlaufend wachsenden Daten zeigen eine gut konservierte Region mit den gleichen Eigenschaften des LXD-ähnlichen Motivs, das auf der S2-Untereinheit des viralen Proteins vorhanden ist, auch in anderen Coronaviren. Diese Beweise könnten neue Szenarien für die "Pan-Coronavirus"-Impfung eröffnen. Wir freuen uns, einen Weg für weitere Strategien zur Verfeinerung zu identifizieren, um durch zukünftige Impf- und Auffrischungsinitiativen noch stärkere Vorteile zu ermöglichen."

