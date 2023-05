IPS-Integrated Project Services, LLC, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Beschaffung, Baumanagement und Validierung (EPCMV), beglückwünscht WuXi Biologics Ireland Limited (WuXi Biologics) zur Auszeichnung mit der Auszeichnung als Betrieb des Jahres (Facility of the Year Award, FOYA) der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) in der Kategorie Operations für ihre umfangreiche Produktionsanlage in Mullagharlin, Dundalk, Irland. Das IPS-Expertenteam hat für das Projekt eine Reihe von Dienstleistungen erbracht, darunter Prozessdesign, Konstruktion, Architektur, Baumanagement und Unterstützung bei der Validierung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230518005361/de/

WuXi Biologics' Large-Scale Manufacturing Facility in Mullagharlin, Dundalk, Ireland. (Photo: Business Wire)

Mit der ISPE-Auszeichnung als Betrieb des Jahres (Facility of the Year Awards, FOYA) werden hochmoderne pharmazeutische Produktionsanlagen geehrt, die mit innovativen Design- und Konstruktionsstrategien hochwertige, sichere und kostengünstige Medikamente herstellen. WuXi Biologics wurde für seine hochmoderne Produktionsanlage für Biologika in Dundalk, Irland, ausgezeichnet. Die FOYA-Jury bezeichnete dieses Projekt als "einen inspirierenden Meilenstein, der beweist, dass Anlagen in einem stark beschleunigten Zeitplan und unter Verwendung innovativer Lösungen entwickelt werden können, während gleichzeitig die behördlichen Anforderungen eingehalten, unbekannte Hindernisse überwunden, mit der Gemeinde zusammengearbeitet und der Projekterfolg und die Produktsicherheit aufrechterhalten werden."

Brendan McGrath, Vizepräsident und Leiter des irischen Standorts von WuXi Biologics, erklärte: "Diese Auszeichnung durch ISPE ist ein Beweis für das Engagement unseres Teams und unser unermüdliches Streben nach Spitzenleistung. Wir sind außerdem sehr dankbar für die außergewöhnliche Arbeit von unserem Anlagenplaner IPS, dessen Expertise maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen hat. Diese Auszeichnung stellt nicht nur einen Erfolg für unser Team dar, sondern auch für unsere Kunden, Partner und die lokale Gemeinschaft. Nicht zuletzt ist es auch ein Sieg für die Patienten, die auf die lebensrettenden Biologika angewiesen sind, die an unserem Standort in Irland hergestellt werden."

Die Produktionsanlage von WuXi Biologics ist einer der weltweit größten Standorte für die Auftragsfertigung von Einweg-Bioreaktoren. Die eigentliche Leistung der Anlage besteht jedoch in ihrer beispiellosen Flexibilität bei der zellkulturbasierten Herstellung unabhängig von der Chargengröße durch "Skalierung" mit 12 ABEC-Bioreaktoren mit 4.000 Litern Fassungsvermögen. Die flexible Anordnung hochkonfigurierbarer Systeme und der Fähigkeit, sich an nahezu alle Perfusionsprozesse, Fed-Batch-Prozesse, konzentrierte Fed-Batch-Prozesse und intensivierte Fed-Batch-Prozesse anzupassen, reduzieren Risiken für die Kunden. Diese Fähigkeit in Kombination mit Innovationen in den Bereichen Automatisierung, Einwegmaterialien und Übergangszeiten macht die Anlage von WuXi Biologics zu einem Vorreiter für die Produktion neuer antikörperbasierter Therapien von globaler Bedeutung.

Bei dem Projekt handelte es sich um das erste in Irland, das mit einem innovativen Planungsunterstützungsmodell durchgeführt wurde. IPS entwickelte Konstruktionspakete für 60 der Detailkonstruktion; die restlichen 40 wurden unter Einbeziehung des Bauteams, einschließlich der Subunternehmer, fertiggestellt. Durch diesen kooperativen Ansatz wurde die Konstruierbarkeit verbessert, das Zeit-/Kostenverhältnis verkürzt und Nacharbeiten erheblich reduziert. Die Einwegtechnologie ermöglicht eine Kapazität von 48.000 Litern und ist damit der größte Einweg-Bioreaktor in Irland und möglicherweise in ganz Europa.

Das Schnellprojekt wurde mit über 6,2 Millionen Arbeitsstunden in 26 Monaten abgeschlossen, wobei zu Spitzenzeiten durchschnittlich 2.200 Mitarbeiter beschäftigt waren. Insgesamt wurden 7.610 Mitarbeiter auf der Baustelle eingesetzt. Während der Bauarbeiten in den Jahren 2019 und 2020 waren mehr als 75 Archäologen damit beauftragt, an über den Campus verteilten Stellen Ausgrabungen vorzunehmen. Die auf dem Gelände gefundenen Artefakte spiegeln das gewöhnliche und außergewöhnliche Leben über Tausende von Jahren hinweg wider von feinen, aus Knochen geschnitzten Nähnadeln bis hin zu mittelalterlichen Speerspitzen und einem Lager voller glänzender Münzen aus dem zehnten Jahrhundert. WuXi Biologics hielt den Zeitplan während der archäologischen Konservierung und der COVID-Herausforderungen ein.

"IPS ist seit den ersten Tagen ein Partner von WuXi Biologics. Es ist großartig zu sehen, dass das Unternehmen die prestigeträchtige Auszeichnung als Betrieb des Jahres gewonnen hat. Ich erinnere mich noch gut an die Anfänge dieses Projekts und daran, wie WuXi Biologics das riesige Gelände in Dundalk erworben hat. Zu sehen, wie fantastisch das Ergebnis all der Bemühungen war, die darauf folgten, ist wahrlich beeindruckend. Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser hochmodernen Anlage gewesen zu sein, die wirklich für Innovation, Spitzentechnologie und Exzellenz steht. Herzlichen Glückwunsch an WuXi Biologics zu dieser unglaublichen Leistung", erklärte Dave Goswami, PE, IPS Chairman und Chief Executive Officer.

Zellbasierte Therapeutika verändern die moderne Medizin. Die Produktionsanlage von WuXi Biologics ist äußerst flexibel und anpassungsfähig, so dass sie auch auf Jahre hinaus eine Vielzahl neuer Zelltherapien herstellen kann.

Über IPS

IPS, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung innovativer Geschäftslösungen für die Biotechnologie- und Pharmaindustrie. Durch operative Expertise und branchenführende Kenntnisse, Fähigkeiten und Leidenschaft bietet IPS Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Architektur, Konstruktion, Projektsteuerung, Baumanagement und Compliance, mit denen Kunden lebenswichtige Produkte entwickeln und herstellen können. Die jüngste Übernahme, Linesight, ist auf Dienstleistungen in den Bereichen Kosten, Zeitplanung, Risiko, Programmmanagement und Projektmanagement in verschiedenen Marktsektoren spezialisiert, darunter Rechenzentren, Biowissenschaften und High-Tech-Industrie. Mit der Übernahme von Linesight verfügt IPS über mehr als 3.000 Fachkräfte in über 45 Niederlassungen in 17 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Südostasien, Australien und dem Nahen Osten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ipsdb.com.

Über WuXi

WuXi Biologics (Aktiencode: 2269.HK) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung (Contract Research, Development and Manufacturing Organization, CRDMO), das seinen Partnern Komplettlösungen für die Entdeckung, Entwicklung und Herstellung von biologischen Arzneimitteln vom Konzept bis zur Vermarktung zum Wohle der Patienten weltweit bietet.

Mit seinen über 12.000 qualifizierten Angestellten in China, den Vereinigten Staaten, Irland, Deutschland und Singapur nutzt WuXi Biologics seine Technologien und sein Fachwissen, um seinen Kunden effiziente und kostengünstige Lösungen für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Biologika anzubieten. Zum 31. Dezember 2022 unterstützte WuXi Biologics 588 integrierte Kundenprojekte, darunter 17 in kommerzieller Produktion.

Wir bei WuXi Biologics betrachten die Verantwortlichkeiten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) als integralen Bestandteil unseres Ethos und unserer Geschäftsstrategie und streben danach, ein ESG-Führer im Sektor der CRDMOs für Biologika zu werden. Unsere Produktionsanlagen nutzen Bioproduktionstechnologien der nächsten Generation und saubere Energiequellen. Wir haben außerdem einen ESG-Ausschuss unter der Leitung unseres CEO eingerichtet, der die umfassende ESG-Strategie und ihre Umsetzung steuert und unser Engagement für Nachhaltigkeit fördert. Weitere Informationen über WuXi Biologics finden Sie unter www.wuxibiologics.com.

Über das ISPE-Programm zur Auszeichnung des Betriebs des Jahres

Die 2005 ins Leben gerufenen Auszeichnung für den Betrieb des Jahres (Facility of the Year Awards, FOYA) würdigt hochmoderne Projekte, bei denen neue, innovative Technologien zur Verbesserung der Produktqualität, zur Senkung der Kosten für die Herstellung hochwertiger Medikamente und zur Demonstration von Fortschritten bei der Projektabwicklung eingesetzt werden. Das FOYA-Programm bietet der pharmazeutischen Wissenschafts- und Fertigungsindustrie eine Plattform, um ihre Errungenschaften bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb von Anlagen zu präsentieren und gleichzeitig die Entwicklung neuer Technologieanwendungen und innovativer Ansätze zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter ISPE.org/FOYA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230518005361/de/

Contacts:

Abteilung für Marketing und Kommunikation

+44(0) 121 289 3471