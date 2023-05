L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein führendes globales Unternehmen für reine Ingenieurdienstleistungen, gab heute seine Partnerschaft mit Critical Manufacturing, dem Anbieter innovativer, zukunftsweisender Manufacturing Execution Systems (MES), bekannt. Im Zuge der strategischen Allianz arbeiten die Unternehmen zunächst mit dem internationalen Maschinenbaukonzern Danfoss zusammen, um ein umfassendes digitales Rahmenkonzept zu implementieren, das auf modernste Technologien und Fähigkeiten der nächsten Generation zurückgreift.

LTTS arbeitet mit Anlagenbetreibern rund um den Globus zusammen, um die Effizienz zu optimieren, die Produktivität zu steigern, die Abläufe zu vereinfachen und gleichzeitig die Einhaltung globaler Nachhaltigkeitsstandards zu gewährleisten. Das Critical Manufacturing MES wurde von Grund auf so konzipiert, dass es Industrie 4.0-Technologien einschließt und einen umfassenden Weg hin zu einer intelligenten Fertigung (Smart Manufacturing) von anspruchsvollen und komplexen Produkten bietet.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Board Member at L&T Technology Services, erklärte: "Das fortschrittliche Critical Manufacturing MES ist eine großartige Ergänzung zu unseren branchenführenden Technologiedienstleistungen. Unsere kombinierte Expertise und unser Verständnis der Märkte, die wir bedienen, unterstützt durch die modernste MES-Plattform für den Erfolg von Industrie 4.0, versetzt uns in die Lage, bessere Geschäftsergebnisse für unsere Kunden in der Fertigung und Industrie zu erzielen."

Die Entscheidung zugunsten des Critical Manufacturing MES ist Teil der Smart Manufacturing-Strategie von Danfoss, deren Ziel es ist, mehr Transparenz und Qualitätssteigerungen zu erzielen, den IT/OT-Betrieb zu sichern und die Markteinführung zu beschleunigen. Die Plattform wird dazu beitragen, Abläufe und Prozesse zu standardisieren, um die Ergebnisse der Geschäftsprozesse, die Einhaltung von Vorschriften und das Risikomanagement zu verbessern.

"Wir haben uns für das Critical Manufacturing MES entschieden, weil es den Anwendern die Möglichkeit bietet, verschiedene Funktionalitäten innerhalb einer einheitlichen Architektur zu nutzen, wie es von einer modernen MOM-Plattform erwartet wird," betont Tarun Chopra, Sr. Director, Head of Manufacturing Service, Danfoss Group IT. "Das Produkt wurde für die Zukunft entwickelt und wird uns in die Lage versetzen, Innovationen in unserem Unternehmen voranzutreiben. Die Steigerung der betrieblichen Effizienz und der Kontrolle über das Kostenmanagement verschafft uns einen eindeutigen Return on Investment (ROI) und befähigt uns, schneller auf veränderte Marktanforderungen zu reagieren."

Danfoss genießt mit 97 Fabriken in über 20 Ländern weltweit eine starke Präsenz. Die erste MES-Einführung wird innerhalb des Danfoss Climate Solutions Segments erfolgen. Der Fokus dieses Segments liegt auf der Gestaltung einer umweltfreundlicheren Zukunft mit integrierten, energieeffizienten Heiz- und Kühllösungen, welche die Nachhaltigkeit in Bereichen wie Gebäuden, Kühlketten, Industrie und Infrastruktur erhöhen.

LTTS bietet Beratungs-, Entwicklungs- und Implementierungsdienstleistungen an, die globale Initiativen zur digitalen Transformation in Branchen wie Halbleiter, Elektronik, medizinische Geräte und diskrete Fertigung vorantreiben. Es sind dies Sektoren, in denen das Critical Manufacturing MES umfangreiche Funktionen bietet und als eine der innovativsten, flexibelsten und umfassendsten Plattformen anerkannt ist, um Unternehmen auf ihrem Weg zur Industrie 4.0 zu unterstützen.

Tarun Chopra weiter: "Das Critical Manufacturing MES wird derzeit in unserem Segment Climate Solutions implementiert. Gleichzeitig definieren wir derzeit eine globale MES-Roadmap. Die einfache Bereitstellung der Plattform und ihre Leistungsfähigkeit sind ein wichtiges Element auf unserem Weg in die Digitalisierung und Standardisierung im gesamten globalen Danfoss-Konzern."

"Der Einsatz von DevOps in unserer Plattform bedeutet, dass neue Funktionen und Upgrades schnell und einfach bereitgestellt und neue Standorte hinzugefügt werden können, wodurch sichergestellt wird, dass das System stets zukunftsfähig ist", kommentiert Augusto Vilarinho, Head of Global Sales at Critical Manufacturing. "Es unterstützt die gemeinsame Vision von Danfoss, LTTS und Critical Manufacturing, die Fertigung hin zu einem zukünftigen Status zu führen, welcher neue Maßstäbe in Bezug auf Effizienz, Qualität, Flexibilität und Nachhaltigkeit setzt."

"Das Digitalisierungsprojekt von Danfoss ist ein wichtiger Ausgangspunkt für unsere Partnerschaft. Unsere künftige Zusammenarbeit wird uns dabei unterstützen, Chancen zu erkennen und bessere Geschäftsergebnisse für unsere gemeinsamen globalen Kunden zu erzielen. Gemeinsam werden wir ein nachhaltiges Fundament für die künftige Entwicklung legen und eine bessere Zukunft für die Welt schaffen," ergänzt Abhishek Sinha, COO von LTTS.

Critical Manufacturing arbeitet eng mit einem starken Netzwerk zertifizierter globaler Partner zusammen, um sicherzustellen, dass Kunden Zugang zu Fach- und Anwendungsexperten erhalten und im Verlauf ihrer Projekte Unterstützung erhalten.

Augusto Vilarinho schließt mit den Worten: "Dies ist eine aufregende Zeit für unsere Unternehmen, und wir freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit mit Danfoss und LTTS als strategischem Partner". Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam neue Ziele erreichen und die Messlatte für die Fertigung weltweit höher legen werden."

Über Danfoss A/S:

Danfoss entwickelt Lösungen, die die Produktivität von Maschinen erhöhen, Emissionen reduzieren, den Energieverbrauch senken und Elektrifizierung ermöglichen. Unsere Lösungen werden in den Bereichen Kühlung, Klimatisierung, Heizung, Energieumwandlung, Motorsteuerung, Industriemaschinen, Automobil, Schifffahrt, Off- und On-Highway-Ausrüstung eingesetzt. Zudem bieten wir Lösungen für erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie sowie Energieinfrastruktur für Städte. Unsere innovative Technik reicht bis ins Jahr 1933 zurück. Danfoss ist ein Familienunternehmen, das mehr als 42.000 Mitarbeiter beschäftigt und Kunden in mehr als 100 Ländern mit 97 Fabriken weltweit beliefert. www.danfoss.com

Über Critical Manufacturing

Critical Manufacturing nimmt eine führende Position im Gartner Magic Quadrant ein und ist eine Tochtergesellschaft von ASMPT. Das Unternehmen bietet das modernste, flexibelste und am besten konfigurierbare Manufacturing Execution System (MES) auf dem Markt. Critical Manufacturing MES unterstützt Hersteller dabei, strenge Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von Produkten und die Einhaltung von Vorschriften zu erfüllen. Es verringert Risiken durch inhärente Closed-Loop-Qualität, lässt sich nahtlos in Unternehmenssysteme und die Fabrikautomatisierung integrieren und bietet tiefgreifende Intelligenz und Transparenz der globalen Produktionsabläufe.

Dadurch sind unsere Kunden bereit für Industrie 4.0. Sie sind in puncto Effizienzsteigerung und Rentabilität wettbewerbsfähig, da sie ihre Betriebsabläufe jederzeit und überall an Veränderungen der Nachfrage, der Möglichkeiten oder der Anforderungen anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter www.criticalmanufacturing.com

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen über 22.200 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 99 Innovationslabors (Stand: 31. März 2023). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005685/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: aniruddha.basu@ltts.com

Tel.: +91-80-67675707

Anindita Sarkar

L&T Technology Services Limited

E-Mail: anindita.sarkar@ltts.com

Tel.: +91-80-67675000