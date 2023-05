Suzanne Johnson, Senior Advisor, United Nations (UN) Global Compact Ocean Stewardship Coalition, ist die neueste Ergänzung der beeindruckenden Liste von Rednern auf dem zweiten jährlichen Bermuda-Klimagipfel, der von der Bermuda Business Development Agency (BDA) in Partnerschaft mit KBRA organisiert wird.

Der stellvertretende Premierminister von Bermuda, der ehrenwerte Walter Roban, JP, MP, wird den Gipfel am 26. Juni im Rahmen eines Gesprächs mit Jim Nadler, President und CEO von KBRA eröffnen. Eine weitere Grundsatzrede während des Mittagessens wird von Joshua Rosenberg, Chief Risk Officer bei der Federal Reserve Bank von New York am 27. Juni gehalten.

Suzanne Johnson erklärte: "Gerne erörtern wir die UN Global Compact Arbeit, um auf dem Bermuda-Klimagipfel eine nachhaltigere Meereswirtschaft voranzubringen. Ich freue mich auf die Erörterung, wie die Meeresindustrie und die Finanzwelt dazu beitragen können, die Klima- und Naturkatrastrophe mit den auf dem Gipfel anwesenden Finanzdienstleitungsführungskräften, Wissenschaftlern und internationalen Regulierungsgremien anzugehen."

David Hart, CEO von BDA, erläuterte: "Wir fühlen uns geehrt, dass eine derart führende Expertin wie Suzanne Johnson die Grundsatzrede auf unserem Bermuda-Klimagipfel halten wird und sich dabei einer bereits beeindruckenden Riege anschließt. Dabei wird es ich um zwei unglaubliche Tage informativer und gemeinschaftlicher Erörterungen nicht nur klimabedingter Herausforderungen handeln, sondern auch darum, weshalb es sich bei Bermuda um die perfekte Örtlichkeit handelt, um innovative Lösungen für den Weltmarkt zu entwickeln und bereitzustellen."

Wir ermutigen die potenziellen Delegierten aus dem Ausland nachdrücklich, ihre Räumlichkeiten und Sonderkonditionen bei unserem Veranstaltunngshotel, dem Hamilton Princess Beach Club, durch Online-Buchungen vor dem 25. Mai zu sichern. Klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden das diesjährige Thema lautet: "Bermuda Climate Central

Verfolgen Sie bitte die BDA-Website wegen möglichen Aktualisierungen der Agenda zu den bislang bestätigten Sitzungen gehören: Impact of a Changing Climate on Atlantic Hurricane Frequency and Severity wird moderiert von Marla Pourrabbani, Data Scientist, Senior Manager, ESG and Sustainability von Deloitte und schließt die Panelteilnehmer Dr. Pete Dailey, Head of Research von Aeolus, Liz Henderson, Co-Leiterin von Catastrophe Analytics, Executive Managing Director, Reinsurance Solutions von Aon, Dr. Peter Sousounis, Vice President/Director Climate Change Research von Verisk sowie Craig Tillman, President von RenaissanceRe Risk Sciences ein.

How Do You Measure Environmental Impact? wird moderiert von Barclay Palmer, Executive Editor und Head of Strategy, Climate and Capital Media und schließt die Panelteilnehmer Kevin Cei, Climate and Weather Solutions Executive, Jupiter Intelligence, Michele DeMers, CEO von Boundless Impact Research Analytics sowie Keith Pitts, Senior Vice President, Sustainability and Regulatory Strategy von Bioceres Crop Solutions ein.

What's Ahead in the United States? wird moderiert von John Huff, President und CEO von der Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR) und schließt die Panelteilnehmer Ricardo Lara, Insurance Commissioner vom California Department of Insurance, Mitvorsitzener von der NAIC Climate and Resiliency Task Force sowie Lori Wing-Heier, Director von der Alaska Division of Insurance und Mitvorsitzende von der NAIC Climate and Resiliency Task Force ein.

ESG: Where Does the Road Go From Here? wird moderiert von Victoria Harman, Gründerin und Principal von VL Harmon Advisors und schließt die Panelteilnehmer Prabh Banga, Vice President Sustainability von Aecon, Harry Masters, Director von Advancing Green, Caroline McGill, Principal, Sustainability and Impact Investment Strategy von Hillbreak sowie Patrick Welch, Chief ESG and Ratings Policy Officer von KBRA ein.

Green Opportunities, an Investor's Perspective wird moderiert von Bill Cox, Global Head of Corporate, Financial and Government Ratings von KBRA mit den Panelteilnehmern Alexandra Cooley, Chief Investment Officer von Nuveen, Andrea Griffin, Global Head of Responsible Investments Specialists von HSBC Asset Management sowie Steve Hatfield, US Head of ESG von der Carlyle Group.

Global Climate Risk wird moderiert von Jeane Nikolai, Director of Energy, Regierung von Bermuda und schließt die Panelteilnehmer Dr. Mark Guishard, Chartered Meteorologist, Adjunct Scientist und Trustee von BIOS, Dr. Raveem Ismail, Head of Parametric Underwriting von Africa Specialty Risks (ASR Re) sowie Dr. Simon Young, Senior Director von Willis Towers Watson ein.

Biodiversity: Our Strongest Natural Defense Against Climate Change (Biodiversität: unsere stärkste natürliche Abwehr gegen den Klimawandel) wird moderiert von by Slav Gatchev, Managing Director, Sustainable Debt von The Nature Conservancy, mit den Panelteilnehmern Osho Jha, CEO und Mitbegründer von dClimate, Mitbegründer und Chief Data Scientist bei Arbol Inc, James Kench, Head of Insurance, KITA und Natalia Moudrak, Climate Resiliency Leader von AON.

Climate and the Evolving Regulatory and Reporting Landscape wird moderiert von Suzanne Williams-Charles, Director of Policy and Regulation, Corporate Secretary und Data Privacy Officer von ABIR und den Feature-Panelteilnehmern Ralf Kuerzdoerfer, Deputy Director, Supervision (Insurance), Bermuda Monetary Authority, Sohini Chowdhury, Senior Director von Moody's Analytics, Ricardo Lara, Insurance Commissioner, California Department of Insurance sowie Arnaud van Dijk, Partner ESG, KPMG.

Das U.S. Federal Flood Programme und der (Rück)versicherungssektorwerdenmoderiert von Peter Giacone, Global Head of Insurance, KBRA und schließt die Panelteilnehmer Chris Brown Partner, Mindset, Chlora Lindley-Myers, NAIC President und Director von Missouri Department of Commerce and Insurance sowie Andy Neal, Managing Director, Public Private Partnerships von Aon ein.

Net Zero? wird moderiert von Miqdaad Versi, Head of ESG von Oxbow Partners (VK) und schließt die Panelteilnehmer Rachael Dalheise, Head of Sustainability von Convex, Andrew MacFarlane, Head of Climate von AXA XL, einem Geschäftsbereich von AXA, Andrew Smith, Chief Risk und Sustainability Officer von Conduit Re sowie Dr. Steve Smith- Head of Research Development von Vantage ein.

The Power of Partnerships wird moderiert von Jeff Manson, Senior Vice President Underwriting and Head of Global Public Sector Partnership von der Renaissance Re Ltd und schließt die Panelteilnehmer Ekhosuehi Iyahen, Secretary General, Insurance Development Forum, Sid Miller, Director, Climate Wise, Rebekah Clement, Head of Sustainability von Lloyds und Chair of SMI Climate Action Committee sowie Tim Nielander, Gründer und President von GP3 Institute ein.

Deep Ocean Solutions wird moderiert von William Curry, President und CEO von BIOS und schließt die Panelteilnehmer Neil Eckert, Executive Chairman von Conduit Re, Irene Polnyi- Additional Ventures Affiliate sowie Mallory Ringham, PhD Chemical Oceanography, Ebb Carbon ein.

Die BDA ist dankbar für die anhaltende Unterstützung unseres Hauptsponsors KBRA sowie von: Diamant-Sponsor Conduit Re; Platin-Sponsor Aon die Goldsponsoren Deloitte, Fidelis und Hub Culture und die Silbersponsoren Aeolus, Aspen, AXA XL, Belco und KPMG. Unsere unterstützenden Sponsoren sind Butterfield und HSBC. Unsere Medienpartner sind The Insurer, Insurance Insider und Bermuda:Re+ILS. Unser Spirituosenpartner ist Goslings. Unsere Fördermöglichkeiten besitzen nach wie vor Gültigkeit; bitte richten Sie ihre E-Mail an bermudaclimate@bda.bm, falls Sie teilnehmen möchten.

