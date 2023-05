WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Republikaner Ron DeSantis hat seine Kandidatur für die Republikaner bei den Präsidentenwahlen 2024 öffentlich angekündigt. "Ich kandidiere als Präsident, um unser großes amerikanisches Comeback anzuführen", sagte DeSantis in einem am Mittwochabend (Ortszeit) auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Video. Wenige Stunden zuvor hatte der Gouverneur des Bundesstaates Florida die erforderlichen Unterlagen bei der Bundeswahlkommission eingereicht. Der konservative Hardliner gilt neben dem früheren Präsidenten Donald Trump laut Umfragen als derzeit aussichtsreichster Anwärter der Republikaner. Trump hatte bereits im November angekündigt, ins Rennen für die Präsidentschaftswahl 2024 einzusteigen. Die Republikaner küren ihren Kandidaten in einer Vorwahl./trö/DP/zb