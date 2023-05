KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Letzten Generation:

"Was die Letzte Generation macht, ist Erpressung. Diese kleine Gruppierung nimmt eine breite Masse in Mithaftung für politische Versäumnisse anstatt sie mitzunehmen, um gegen politisches Versagen anzukämpfen. Sie ignoriert, dass viele Menschen weder Zeit noch Geld noch den Willen haben, so wie sie - vielfach durch Spenden finanziert - Forderungen zu stellen oder sich auf die Straße zu kleben."/DP/jha