BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Razzien gegen die 'Letzte Generation':

Ein Merkmal krimineller Gruppen, Bereicherungsabsicht, lässt sich den "Klimaklebern" kaum unterstellen. Bleibt fortgesetzte Nötigung - von Autofahrern, Museumswächtern und Hausmeistern deutscher Parteizentralen, die sich mit Klebstoff- und Farbattacken herumärgern müssen. Was will die "Letzte Generation"? Tempolimits auf Autobahnen und ein Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Dass die zu diesem Zweck Genötigten nicht über Mittel und Möglichkeiten verfügen, ihre Forderungen zu realisieren - diese Kritik muss sich die Gruppe gefallen lassen. Dass wir es - wohl erstmals in der Geschichte überhaupt - mit einer "kriminellen Vereinigung" zu tun haben, die aus Sorge um die Zukunft des Planeten und der Menschheit gewaltlos Druck auf Adressaten ausübt, die man im eigentlichen Sinne gar nicht nötigen kann, Neun-Euro-Tickets oder Tempolimits einzuführen: Diese Errungenschaft gebührt Bayern./DP/jha