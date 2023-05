FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Razzia gegen Klimaaktivisten:

"(.) Alle kommunikativen Wege und Verfahrensmöglichkeiten standen und stehen [der Letzten Generation] offen - doch sie wählten den Weg des Unrechts. (.) Wer allen Ernstes behauptet, nur so sei Fortschritt möglich, möge das einmal zu Ende denken. Wer für jedermann eine Pflicht zum zivilen Ungehorsam in einem funktionierenden Rechtsstaat konstruiert, ruft im Grunde die Anarchie aus. (.) Hinzu kommt: Anders als bei den umfangreichen, auch von Gewalt begleiteten früheren Protesten gegen Atomlager oder Kasernen nötigen die Klimakleber wahllos Tausende von Mitbürgern. So ernten sie aber kein Verständnis, sondern Kopfschütteln, Ausübung des Notwehrrechts bis hin zu Gewalt, die allerdings ebenso inakzeptabel ist. Die gebotene Strafverfolgung, die nun eine neue Schwelle erreicht hat, sollte alle zur Einkehr bewegen. (.)"/DP/jha