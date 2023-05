Shanghai und Clinton, N.J. (ots/PRNewswire) -Huidagene Therapeutics (\u8f89\u5927\u57fa\u56e0; HuidaGene), ein Genom-Editing-Unternehmen im klinischen Stadium, gab heute die Ernennung von Alvin Luk, Ph.D., M.B.A., C.C.R.A., einem Veteranen der Gentherapie-Branche, zum Mitbegründer, Vorstandsmitglied und Chief Executive Officer bekannt.Im Namen des Unternehmens und des Vorstands hieß Hui Yang, Ph.D., Mitbegründer, wissenschaftlicher Chefberater und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats (SAB) von HuidaGene, Dr. Alvin Luk herzlich willkommen und erklärte: "Mit einer mehr als 30-jährigen Karriere in der Biotech-/Biopharma-Industrie freuen wir uns, einen Branchenveteranen von Alvins Kaliber zum Mitgründer und CEO des Unternehmens zu ernennen. Da immer mehr unserer innovativen Medikamente in die klinische Entwicklung eintreten, sind Alvins bedeutende Erfahrung in der globalen Arzneimittelentwicklung, seine bewährte Führungsqualitäten, seine Leidenschaft für die genetische Medizin und sein Fokus darauf, Patienten auf der ganzen Welt neue Behandlungsmethoden bereitzustellen, von großem Wert für HuidaGene. Während wir in die nächste Phase eintreten, bleibt unser Auftrag, den Patienten zu helfen, derselbe. Mein Team und ich freuen uns darauf, eng mit Alvin zusammenzuarbeiten, um Kontinuität zu gewährleisten, auf den Fortschritten von HuidaGene aufzubauen und unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten.""HuidaGene verfügt über eine solide Grundlage und eine weltweit führende Gene Editing-Plattform, die ihre Pipeline schnell in die klinische Phase bringt", sagte Dr. Darren Cai, Gründer und Managing Partner bei Sherpa Venture Capital. "Alvin ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Gentherapie tätig und verfügt über reiche multinationale Berufserfahrung mit einer globalen Vision für die Entwicklung neuer Medikamente. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung werden HuidaGene dabei helfen, ein Gen-Editing-Unternehmen von Weltklasse zu werden. Wir heißen Alvin im Team von HuidaGene herzlich willkommen und freuen uns, dass er uns bei den laufenden ITs, IND-Anträgen und internationalen Kooperationen direkt unterstützt. Ich freue mich darauf, mit Alvin zusammenzuarbeiten, während wir das Unternehmen in eine neue Phase der Entwicklung führen und mit ihm eine spannende Zukunft starten.""Alvin hat wiederholt erfolgreiche Biotechnologie- und Pharmaunternehmen in China und den Vereinigten Staaten aufgebaut und geleitet und verfügt über umfangreiche praktische Erfahrungen und eine starke Führungsrolle im Bereich der globalen Arzneimittelentwicklung", kommentierte Tianji Zhu, Partner bei CD Capital. "In den vergangenen drei Jahrzehnten hat Alvin erfolgreich patientenorientierte Therapien auf den Markt gebracht und herausragende Ergebnisse mit 21 zugelassenen Produkten erzielt. All dies wird entscheidend dazu beitragen, dass HuidaGene die nächste Phase seines Wachstums erreicht. Wir freuen uns sehr, Alvin in unserem wachsenden Unternehmen willkommen zu heißen, da wir unsere Mission verwirklichen, die nächste Generation von CRISPR-basierten Therapien auf den Markt zu bringen, um das Leben von Patienten mit schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten zu verbessern."Dr. Alvin Luk bringt bei HuidaGene über 30 Jahre Erfahrung in der globalen Arzneimittelentwicklung, in der Gen-/Zelltherapie, in biologischen Arzneimitteln und in seltenen Krankheiten ein. Er hat an 21 zugelassenen Produkten bei verschiedenen Biotech-/Biopharmaunternehmen mitgewirkt, darunter Spark Therapeutics (von Roche übernommen), Biogen, Bayer HealthCare, Shanghai Henlius usw. Dr. Luk hat außerdem eine nachgewiesene Erfolgsbilanz von insgesamt über 250 IND-, BLA- und MAA-Einreichungen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen über Dr. Luk finden Sie in den jüngsten Nachrichten von "HuidaGene Appoints New Members to the Scientific Advisory Board")."Ich bin beeindruckt von HuidaGenes 'In China, For Global'- und 'Answering the Patients'-Geist, von der Qualität seiner Wissenschaft und seiner Mitarbeiter sowie von seinem Bestreben, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Gentherapie-Medikamente zu werden", kommentierte Dr. Luk. "Ich freue mich sehr, Teil dieses einzigartigen Unternehmens zu sein, das die Patienten an die erste Stelle setzt, indem es die Mitarbeiter an die erste Stelle setzt, und das bedeutende Fortschritte bei der Verwirklichung des Potenzials der Gen-Bearbeitung zur Behandlung unheilbarer Krankheiten gemacht hat. Gemeinsam mit Prof. Yang, Dr. Yao (Mitbegründer, Präsident und Generaldirektor von China) und Dr. Shi (Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter) werden wir mit vereinten Kräften die Plattform umgestalten und klinische Studien vorantreiben, um potenziell lebensverändernde Medikamente für Menschen mit verheerenden Krankheiten weltweit zu entwickeln. Die Zukunft der Gen-Bearbeitung und HuidaGene ist vielversprechend."Informationen zu HuidaGene - \u8f89\u5927\u57fa\u56e0Huidagene Therapeutics ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entdeckung, Konstruktion und Entwicklung von CRISPR-basierter genetischer Medizin konzentriert, um die Zukunft der genomischen Medizin neu zu gestalten. HuidaGene mit Sitz in Schanghai und New Jersey hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit verschiedenen präklinischen Therapieprogrammen in den Bereichen Ophthalmologie, Otologie, Myologie und Neurologie den Bedürfnissen der Patienten auf der ganzen Welt gerecht zu werden. Wir treiben derzeit klinische Programme für RPE65 -Mutationen-assoziierte vererbte Netzhautdystrophien und unsere präklinische Pipeline voran, einschließlich Programme für neovaskuläre altersbedingte Makuladegeneration, Retinitis pigmentosa, erbliche Schwerhörigkeit, Duchenne-Muskeldystrophie und MECP2-Duplikationssyndrom. Die CRISPR-basierten Therapeutika des Unternehmens bieten das Potenzial, Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen zu heilen, indem sie die Ursache ihrer Krankheit beheben. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.huidagene.comoder folgen Sie uns auf LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/huidagene