BERLIN (dpa-AFX) - Das Robert Koch-Institut (RKI) will am Donnerstag die finalen neuen Empfehlungen für die Covid-19-Impfung veröffentlichen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) beim RKI hatte die Empfehlungen bereits Ende April vorgestellt. Vor dem fertigen Papier musste der Beschlussentwurf dann noch an die Bundesländer und Fachkreise gehen.

Mit den Neuerungen nimmt die Stiko die Covid-19-Impfung in ihre allgemeinen Impfempfehlungen 2023 auf. Bisher hatte das Gremium Covid-19 gesondert behandelt und mehr als 20 Aktualisierungen vorgenommen, etwa wenn neue Vakzine oder Erkenntnisse hinzukamen. Der jetzige Schritt ist quasi als Übergang vom Pandemie- in den Normalmodus zu werten./bum/DP/jha