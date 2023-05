DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Mai

=== 07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/ifo-Exporterwartungen Mai 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: 0,0% gg Vq 4. Quartal: -0,5% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vj 1. Veröff.: -0,1% gg Vj 4. Quartal: +0,8% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -24,8 Punkte zuvor: -25,7 Punkte 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 102 zuvor: 101 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:30 EU/Rat der Handelsminister u.a. zu Handelsbeziehungen mit den USA und China 10:00 DE/Bechtle AG, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/Patrizia SE, HV 10:00 DE/Bundesverband Beteiligungskapital (BVK), 24. Deutscher Eigenkapitaltag mit Reden von Bundesfinanzminister Lindner (10:05) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:00), Berlin 11:00 DE/Salzgitter AG, HV *** 11:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des EZB-Jahresberichts 2022 im Europa-Parlament 11:30 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Capital Markets Day der Operating Company Kabi 11:45 DE/Deutscher Städtetag, Abschluss-Pk nach Hauptversammlung, Köln 12:30 CH/Bundesbank-Präsident Nagel, Rede zu "Geld und Fiskalpolitik in Europa: Was es nun braucht" bei KPMG Partners' Meeting, Obbürgen *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit zyprischem Staatspräsidenten Christodoulides, Berlin 14:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Insurance Summit, Berlin *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,1% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,0% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000 16:30 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Community College of Rhode Island *** 18:00 DE/EZB, Empfang anlässlich des 25-jährigen Jubiläums *** - DE/Deutsche Bahn und Eisenbahnverkehrsgewerkschaft (EVG), Fortsetzung der Tarifverhandlungen (seit 23.5), Fulda *** - EU/Europäisches Gericht (EuG) Schlussanträge zu "Staatliche Beihilfen - Spielbanken in Deutschland" ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

