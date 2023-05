Die Anteilscheine des Chemieriesen Evonik hatten am Mittwoch mit deutlichem Kursplus die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen. So verteuerten sich die MDAX-Papiere um mehr als drei Prozent. Sie hoben sich damit sowohl vom schwachen Gesamtmarkt als auch vom ebenso schwachen Chemiesektor positiv ab.Als Grund wurde am Markt auf eine Meldung eines Branchendienstes über positive Preisentwicklungen für Methionin verwiesen und damit ein Grund für die Kursgewinne geliefert. Das Tierfutter-Eiweiß ...

