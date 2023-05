Sweep for Compliance erfasst, misst und berichtet Emissions- und ESG-Daten, mit denen sich Unternehmen auf bedeutende aufsichtsrechtliche Änderungen vorbereiten und beträchtliche Compliance-Risiken vermeiden können.

Sweep, die führende Plattform für die Handhabung von Kohlenstoffbilanz- und ESG-Daten, stellte heute Sweep for Compliance vor, die erste Lösung für eine zuverlässige, transparente und prüfbereite Berichterstattung, die mit der neuen EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) konform ist.

Bis 2025 fallen schätzungsweise 50.000 Firmen in der Europäischen Union und mindestens 10.000 in der EU ansässige ausländische Unternehmen in den Geltungsbereich der CSR-Richtlinie, die verlangt, dass sie ihre außerfinanziellen Informationen für 2024 offenlegen. Weltweit müssen Unternehmen und Finanzinstitutionen gemäß einer zunehmenden Zahl von Bestimmungen über Nachhaltigkeitsoffenlegung neue Datensätze verfolgen und öffentlich mitteilen. Unternehmen, die diese Bestimmungen nicht einhalten, setzen sich Compliance-Risiken aus, beispielsweise Geldbußen, Gerichtsstrafen und geschäftsschädliche Vorwürfe der Grünfärberei.

Ohne die richtige Technologie ist die Messung von ESG- und Kohlenstoffdaten jedoch komplex und zeitraubend. Zwei Drittel (65 %) der französischen Führungskräfte sind der Auffassung, dass ihre Organisation nicht ausreichend auf die Einhaltung der ESG-Zielsetzungen oder auf die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Auflagen vorbereitet sei, so Workiva. Sweep for Compliance hilft Firmen bei der problemlosen Einhaltung der richtigen Offenlegungsbestimmungen für ESG-, Kohlenstoff- und regulatorische Auflagen mithilfe fortschrittlicher Datenanalysen und Berichterstattungsanforderungen, die direkt in die Plattform eingebettet sind.

"Im Jahr 2023 darf die Datenerfassung keinen Engpass für Unternehmen darstellen, die ihre positiven Auswirkungen verfolgen und verbessern möchten. Die Überwachung nicht-finanzieller Daten ist jetzt ein wichtiger Geschäftsaspekt, wenn die europäischen Nachhaltigkeitsbestimmungen strenger werden. Sweep for Compliance gibt CFOs, CSOs und Wirtschaftsprüfern die fortschrittlichsten Werkzeuge in die Hand, um Kohlenstoff- und ESG-Daten zu messen und die kommenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten", erklärt Rachel Delacour, CEO und Mitbegründerin von Sweep

Sweep for Compliance strafft die Offenlegungsaufgabe von der Datenerfassung und Qualitätsprüfung, Verfolgbarkeit und Überwachung bis hin zur Erzeugung von Erkenntnissen und tiefgreifenden Berichten. Im Wirtschaftsprüfungsprozess wird bis zu 50 Prozent der Zeit eingespart, und die Lösung sorgt für eine einheitliche, verifizierte und auflagenkonforme ESG- und Emissionsdatenberichterstattung mit einem Klick. Es ist die einzige Lösung auf dem Markt, die Unternehmen bei der Vorbereitung und Einhaltung der Offenlegungsanforderungen behilflich ist.

"Angesichts der wachsenden Zahl von Nachhaltigkeitsbestimmungen und Stakeholder-Forderungen hinsichtlich Transparenz stehen Unternehmen unter Druck, ihre Auswirkungen zutreffend darzustellen. Durch die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern wie Sweep können große Unternehmen die Erfassung, Überwachung und Berichterstattung ihrer nicht-finanziellen Daten an einer einzigen Stelle rationalisieren", so Jérémie Joos, Co-Leiter des ESG Center of Excellence bei KPMG France.

Sweep ist der verlässliche Datenpartner für Unternehmen, wie etwa der Haustierfuttergigant Royal Canin und der weltweit führende Anbieter im vernetzten Gesundheitswesen Withings. Nach der Einführung von Sweep for Supply Chain im Februar 2023 engagiert sich das Unternehmen dafür, die besten Lösungen zu entwickeln, mit denen Firmen ihre ESG- und Kohlenstoffbilanz verbessern und geschäftsschädliche Nichtkonformität vermeiden können. Auf diese Weise können sie mit einem blühenden Geschäft eine führende Stellung in der künftigen kohlenstoffarmen Wirtschaft einnehmen.

Über Sweep

Sweep ist Unternehmen dabei behilflich, ihre Kohlenstoffbilanz- und ESG-Daten zu verfolgen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu Dauerbrennern zu werden.

Die datengesteuerte Plattform macht es Nutzern leicht, die Kohlenstoffemissionen und ESG-Messwerte zu verstehen, zu handhaben und darüber Bericht zu erstatten. Leistungsstarke Funktionen für die Zusammenarbeit und ein anwenderorientiertes Design versetzen die Mitarbeitenden und die gesamte Wertschöpfungskette in die Lage, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Da alle Daten zentral gespeichert sind, bieten die fortschrittlichen Analysen umfassende Erkenntnisse und erstellen prüffähige Berichte, die mit den jüngsten Nachhaltigkeitsbestimmungen und Rahmenrichtlinien konform sind.

Sweep hat die Zertifizierung als B Corp und ist Mitglied der Carbon Pricing Leadership Coalition der Weltbank, von France Invest und der International Emissions Trading Association. Es wurde für die Aufnahme in das FrenchTech Next 120/40-Programm ausgewählt und wurde von Sifted der Financial Times zum "wachstumsstärksten europäischen Scale-up" gekürt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter sweep.net

Über KPMG France

KPMG in Frankreich Marktführer im Bereich Wirtschaftsprüfung und Beratung ist ein 11.000-köpfiges Fachberaterteam, das sich für die Schaffung eines neuen Wohlstandes einsetzt, der Unternehmen aller Größenordnungen zugutekommen soll. Im Jahr 2022, ein Jahrhundert nach seiner Gründung, wurde KPMG eine "société mission" (zielgerichtete Gesellschaft). Das Ziel des Unternehmens besteht darin, mit Leidenschaft innovativ tätig zu sein, Vertrauen zu schaffen, Leistung und Verantwortungsbewusstsein miteinander zu verknüpfen und Talente im Mittelpunkt der Wirtschaft, Regionen und Gesellschaft weiterzuentwickeln. Dank seines multidisziplinären Geschäftsmodells vereint KPMG Branchen-, ESG- und digitales Knowhow, das auf seinem ESG Center of Excellence und seiner Gemeinschaft von 1.000 Digitalexperten basiert, um das Wachstum und transformative Projekte seiner 100.000 Kunden im ganzen Land zu unterstützen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter kpmg.fr

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

