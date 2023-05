The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.05.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2023ISIN NameXS0860584308 MDGH G.R. 12/23 MTN REGSXS1827629384 AKTIA BANK 18/23 MTNXS1828128469 NORDIC INV.BK 18/23 MTNXS1828132735 MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23CH0416239777 RCI BANQUE 18/23 MTNDE000NLB2FU0 NORDLB 2 PH.BD.10/13AU3CB0253367 VIRGIN AUS.HLD 2023DE000A1680M0 BREMEN LSA 204XS1725526765 LANDSBANKINN 17/23 MTNDE000BHY0150 BERLIN HYP AG PF S209DE000RLP1239 RHEINL.PF.SCHATZ.20/23VARCH0416445333 TRAFIGURA FDG 18-23 MTNDE000A3H3GJ6 SAARLAND LSA R.1 22/23DE000LB1P803 LBBW STUFENZINS 18/23DE000LB1P878 LBBW STUFENZINS 18/23FR0011502814 GECINA 13-23 MTNXS0921331509 MTS INTL FDG 13/23 REGSXS0938722666 GLENCORE FDG 13/23 REGSXS1824235219 SANTDR CONS.FIN.18/23 MTNDE000HLB3RX5 LB.HESS.THR.CARRARA05H/18DE000HSH4FQ9 HCOB IS 13/23