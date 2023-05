DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HUAWEI/FRAUNHOFER - Die deutsche Fraunhofer-Gesellschaft rückt in den Blick von Digital- und Sicherheitspolitikern. Der Grund: Mehrere Institute kooperieren ungeachtet international wachsender Bedenken wegen möglicher Spionage mit dem chinesischen Hightech-Konzern Huawei. Man arbeite mit Huawei "im Rahmen von Projekten" zusammen, sagte ein Sprecher der Forschungsgesellschaft dem Handelsblatt. Fraunhofer unterhält in Deutschland 76 Institute mit über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Konkrete Angaben zur Kooperation mit dem chinesischen Netzwerkausrüster machte der Fraunhofer-Sprecher nicht. "Listen von Projekten und Vertragspartnern können wir grundsätzlich nicht gesammelt herausgeben, auch aus vertragsrechtlichen und Datenschutzgründen", erklärte er. (Handelsblatt)

CREDIT SUISSE/BONI - Die Credit Suisse hat den Versuch aufgegeben, die Boni ihrer Mitarbeiter zu retten, die nach der Rettung der Bank durch den Konkurrenten UBS weggefallen sind. Die Credit Suisse hatte sich an das Schweizer Bundesverwaltungsgericht gewandt, um die Boni zu schützen, die an zusätzliche Tier-1-Anleihen geknüpft waren, die ebenfalls vernichtet wurden. Dem Gericht zufolge hat die Bank ihren Einspruch zurückgezogen. Es geht um etwas mehr als 400 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Gehältern für mittlere Führungskräfte der Bank, die als Folge der staatlich organisierten Übernahme auf Null reduziert wurden. Mehrere Banker bereiten Klagen gegen die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma wegen ihrer Verluste vor. (Financial Times)

STROMNETZ-VERKAUF - Der Energiekonzern ENBW will knapp ein Viertel des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW an den Sparkassenverband Baden-Württemberg verkaufen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das habe der ENBW-Aufsichtsrat in einer Sondersitzung beschlossen. Damit erhalten die Sparkassen 24,95 Prozent der Anteile. Die Unterzeichnung sei in einigen Tagen geplant. Der Kaufpreis liegt bei etwa 1 Milliarde Euro. Bisher gehört der Übertragungsnetzbetreiber vollständig dem Versorger ENBW. (FAZ)

