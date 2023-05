Vielleicht sollte ich diese Kolumne von nun an übervorsichtig mit folgendem Hinweis beginnen: Investieren Sie bitte nicht in nachhaltige Geldanlagen, wenn Sie denken, damit nachweislich die Welt retten zu können - besser gesagt, die Menschheit dieses immer noch schönen blauen Planeten. Sicherlich tragen Sie mit (mehr) Nachhaltigkeit in Ihrer Kapitalanlage dazu bei, dass die Welt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...