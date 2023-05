DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

HEIZUNGSDEBATTE - Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller mahnt angesichts der hitzigen Debatten zu dem geplanten Heizungsgesetz des Bundeswirtschaftsministeriums zu mehr Besonnenheit. "Verunsicherte Immobilienbesitzer müssen sich jetzt noch ein paar Wochen in Gelassenheit üben und abwarten, wie das Gesetz schlussendlich ausfällt", sagte Müller im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Selten verlässt ein Gesetz den Bundestag so, wie es reingegangen ist. Mein Gefühl sagt mir, dass es wohl auch noch leicht modifiziert wird", so Müller. "Lieber jetzt Ruhe bewahren und dann später mit kühlem Kopf eine Entscheidung treffen." (Neue Osnabrücker Zeitung)

INDUSTRIESTROMPREIS - Die Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU, Astrid Hamker, hält einen staatlich subventionierten Industriestrompreis kurzfristig für notwendig. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Hamker: "Ein Industriestrompreis ist ordnungspolitisch zu kritisieren, aber wir werden ihn für den Übergang kurzfristig brauchen, weil ansonsten Hunderttausende Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie verloren gehen." Die energieintensive Industrie stehe enorm unter Druck. (Neue Osnabrücker Zeitung)

KRANKENKASSEN - Vor der für Freitag geplanten Verabschiedung der Pflegereform wächst der Druck auf die Ampel-Regierung, Besserverdienende mit höheren Kassenbeiträgen stärker zu belasten. "Im Gesundheitswesen schlagen die gestiegenen Kosten für Energie und Personal erheblich zu Buche, und auch die steigende Lebenserwartung lässt die Gesundheitskosten immer weiter ansteigen", sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken dem Handelsblatt. "Wenn also Mehreinnahmen im Gesundheitswesen benötigt werden, um diese Kostensteigerung zu bewältigen, dann kann die maßvolle Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze meines Erachtens ein vernünftiger Weg sein." Hintergrund ist, dass die Beitragssätze in der sozialen Pflegeversicherung zum 1. Juli auf ein neues Rekordhoch steigen sollen, um wachsende Kosten auszugleichen. (Handelsblatt)

KLINIKEN - Die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sorgt bei Klinikbetreibern teils für massive Kritik. Sie fürchten unter anderem, dass unnötig viele Häuser schließen müssen und sich damit die Versorgung in ländlichen Regionen deutlich verschlechtern wird. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) warnt vor einer steigenden Zahl an Insolvenzen. Laut einer Umfrage erwarten rund 80 Prozent der Kliniken in diesem Jahr rote Zahlen - wegen der weiter steigenden Kosten. (Handelsblatt)

VIER-TAGE-WOCHE - Die Präsidentin des Wirtschaftsrates der CDU, Astrid Hamker, hält die Debatte über eine mögliche Vier-Tage-Woche in Deutschland für "völlig fehl am Platz". Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Hamker: "Es ist auch überhaupt nicht die Aufgabe der Politik, sich an einer solchen Debatte zu beteiligen." Es liege in der Verantwortung der Unternehmen, darüber zu entscheiden, welche Arbeitszeit-Modelle sie anbieten. (Neue Osnabrücker Zeitung)

VIER-TAGE-WOCHE - Die FDP will die Vier-Tage-Woche "ermöglichen, aber niemandem vorschreiben", sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Es ist nicht Aufgabe der Politik, die Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich einzuführen. Aber es ist Aufgabe der Politik, es möglich zu machen, wenn jemand seinen vollen Lohn an vier Tagen erarbeiten möchte", sagte Vogel der Zeitung. Genau das aber verbiete das deutsche Arbeitszeitgesetz mit der Tageshöchstarbeitszeit von acht Stunden immer noch, obwohl es die europäische Arbeitszeitrichtlinie erlaubt. "Das sollten wir ändern." (FAZ)

EU/UKRAINE - Die EU-Mitgliedsstaaten und die Europäische Kommission haben bei einem Treffen am Mittwoch Möglichkeiten erörtert, der Ukraine die Gewinne aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten in Höhe von 196,6 Milliarden Euro zukommen zu lassen, berichtet die Financial Times mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Zinsen aus russischen Vermögenswerten hängen den Angaben zufolge derzeit in den Abflusskanälen der globalen Finanzmärkte fest, bei Euroclear, der weltweit größten Abwicklungsstelle. Ein solcher Schritt würde den Druck auf Russland erhöhen. (Financial Times)

