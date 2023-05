Nach drei Verlusttagen versucht sich der DAX am Donnerstag an einer Stabilisierung. Am vergangenen Freitag hatte der heimische Leitindex mit 16.331 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht, fiel im Anschluss aber wieder zurück. Der US-Schuldenstreit sorgte für Verunsicherung bei den Anlegern. Positive Impulse für die Technologiewerte könnten vom starken Ausblick des Grafikkarten-, Server- und KI-Chip-Konzerns Nvidia ausgehen, der die Markterwartungen massiv übertroffen und nachbörslich kräftig an Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...