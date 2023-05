Dieses von der Banque des Territoires (Caisse des Depôts) und Bright Pixel entgegengebrachte Vertrauen ermöglicht es Sekoia.io, die Expansion fortzusetzen und seine internationale Präsenz auszubauen.

Sekoia.io, das europäische Cybertech-Unternehmen, das die Sekoia.io XDR (eXtended Detection Response)-Plattform für Echtzeit-Erkennung von Cyberangriffen entwickelt, kündigt an, 35 Mio. von der Banque des Territoires, dem europäischen Investor Bright Pixel (ehemals Sonae IM) und seinen bisherigen Investoren Omnes Capital, Seventure und BNP Paribas Développement erhalten zu haben. Das Fundraising folgt auf eine frühere Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. im Jahr 2020.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005589/de/

Sekoia.io's founders: Thérèse Favet (CFO), Freddy Milesi (CEO), David Bizeul (CSO), Georges Bossert (CTO) François Deruty (CIO) (Photo: Martin Lagardère)

Sekoia.io freut sich, dass seine Investoren trotz der Abkühlung auf dem Investmentmarkt zu Beginn des Jahres 2023 Vertrauen in das starke Fundament des Unternehmens und seiner Teams sowie in seinen ehrgeizigen und innovativen Ansatz haben, Sekoia.io zu einem führenden Anbieter im Bereich der Cybersicherheit in Europa zu machen und seine Position auf der internationalen Bühne zu stärken.

Angesichts der zunehmenden Cyber-Bedrohungen stellten die Gründer von Sekoia 2015 fest, dass es in den operativen Sicherheitsteams an effektiven Tools zur Korrelation von Warnmeldungen fehlte, um Cyber-Angriffe in Echtzeit zu erkennen. Nach 5 Jahren F&E brachte das Start-up im Jahr 2020 Sekoia.io auf den Markt, eine Plattform zur Erkennung von Cyber-Bedrohungen und zur Reaktion auf diese, um sich mittels einer von einem Forscherteam entwickelten Cyber-Bedrohungsintelligenz gegen immer komplexere Angriffe zu wappnen. Neben der Bereitstellung einer modernen Erkennungsplattform überzeugt Sekoia.io durch einen Ansatz, der die Interoperabilität durch die Integration aller Cyberlösungen seiner Kunden fördert, um einen einzigen Kontrollturm einzurichten.

Aktuell beschäftigt Sekoia.io rund 100 Mitarbeiter und konnte in den letzten zwei Jahren jeweils ein Umsatzwachstum von 250 verzeichnen. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, innerhalb von 24 Monaten mehr als 3,5 Millionen Arbeitnehmer in ganz Europa zu schützen.

Freddy Milesi, CEO von Sekoia.io, bemerkt: "Seit der Einführung unserer Plattform im Jahr 2020 hat sich die Technologie von Sekoia.io bei den Sicherheitsteams der größten CAC40-Unternehmen, den großen europäischen und französischen Verwaltungen sowie den wichtigsten Akteuren im Bereich der Managed Security Services hervorragend bewährt. Dank des Vertrauens, das unsere Investoren und Partner in uns setzen, wollen wir unsere innovative Technologie nun in großem Umfang verbreiten, um in Europa zum Marktführer im Bereich der Cyber-Erkennung und -Reaktion zu werden."

"Diese Investition in Sekoia.io erfolgt vor allem aufgrund des erfahrenen Teams, des innovativen technologischen Ansatzes und der großen Ambitionen, international zu expandieren. Die Kombination aus technischer Expertise und Branchenkenntnis wird dem Unternehmen auf lange Sicht Erfolg garantieren. Als aktive und globale Investoren freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Akteuren wie Sekoia.io, um sie bei ihrer internationalen Expansion zu unterstützen. Wir unterstützen sie mit unserer Expertise und unserem Netzwerk dabei, neue Märkte zu erschließen und ihre Reichweite zu vergrößern. Wir glauben fest daran, dass Sekoia.io das Potenzial hat, den Cybersecurity-Sektor maßgeblich zu beeinflussen, und wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem Weg begleiten zu können." so Fernando Martins, Director bei Bright Pixel

Cédric Clement, Head of the Cybersecurity and Digital Sovereignty Investment Cluster bei der Banque des Territoires, betont: "Wir sind erfreut, Aktionär von Sekoia.io zu sein. Wir glauben, dass der innovative und vereinheitlichende Ansatz von Sekoia.io für das Cyber-Ökosystem unerlässlich ist. Dieser Ansatz wird auch durch Initiativen wie die Open XDR Platform gestärkt, und wir möchten entsprechend unserem Engagement für die digitale Souveränität dazu beitragen, diesen herausragenden französischen Sektor zu unterstützen."

"Sekoia.io ist heute einer der wichtigsten Akteure in der französischen Cyber-Szene. Als langjährige Investoren sind Seventure, BNP Paribas Développement und Omnes Capital stolz darauf, ihr Vertrauen in dieses hochkarätige Team erneut zu bekunden und ihm so zu helfen, diesen neuen europäischen Schritt zu gehen." betont Fabien Collangettes, Associate Director bei Omnes Capital.

Über Sekoia.io

Sekoia.io ist ein europäisches Unternehmen für Cybersicherheit, dessen Mission in der Entwicklung der besten Schutzfunktionen gegen Cyberangriffe besteht. Seine Intelligence-gestützte SaaS-Plattform für operative Sicherheit dient als wahrer Kontrollturm für die effektive Echtzeit-Erkennung und -Reaktion auf Cyber-Bedrohungen. Sekoia.io ist davon überzeugt, dass ein wirksamer Schutz es den Kunden ermöglichen muss, ihre bestehenden Technologien uneingeschränkt zu nutzen, und legt bei der Entwicklung den Schwerpunkt auf Interoperabilität und die Einhaltung von Standards. www.sekoia.io

Über Bright Pixel

Bright Pixel Capital, früher unter dem Namen Sonae IM bekannt, ist der Arm für Technologie-Investitionen der multinationalen Gruppe Sonae. Der Schwerpunkt von Bright Pixel Capital liegt auf Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und Einzelhandelstechnologien und das Portfolio umfasst über 50 Unternehmen, von der Früh- bis zur Wachstumsphase. Bright Pixel Capital agiert als Partner, der Expertenwissen, eine globale Präsenz und einen großen Erfahrungsschatz bei der Unterstützung von Unternehmen von der Frühphase bis zum Börsengang mitbringt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.brpx.com

Über die Banque des Territoires

Die 2018 gegründete Banque des Territoires gehört zu den fünf Geschäftsbereichen der Caisse des Dépôts. Sie vereint in einer einzigen Struktur das interne Fachwissen über die Territorien. Als zentrale Anlaufstelle für ihre Kunden bietet sie individuelle Beratungs- und Finanzierungslösungen für Kredite und Investitionen, die auf die Bedürfnisse von Kreisverwaltungen, sozialen Wohnungsbaugesellschaften, lokalen öffentlichen Unternehmen und Rechtsberufen zugeschnitten sind. Das Angebot erstreckt sich auf alle Regionen, vom ländlichen Raum bis zu den Ballungszentren, und soll dazu beitragen, soziale Ungleichheiten und territoriale Unterschiede zu bekämpfen. Die Banque des Territoires ist in 16 regionalen Abteilungen und 37 territorialen Büros der Caisse des Dépôts tätig, um sich besser mit ihren Kunden identifizieren zu können und ihnen so nahe wie möglich zu sein. Für attraktivere, integrativere, nachhaltigere und besser vernetzte Territorien.

www.banquedesterritoires.fr

Über Omnes Capital

Omnes ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Energiewende und Innovation spezialisiert hat. Mit einem verwalteten Vermögen von nahezu 5 Milliarden bauen unsere Teams langfristige Partnerschaften mit Unternehmern in 4 Kernbereichen auf: Erneuerbare Energien, nachhaltige Städte, Deep Tech Venture Capital und Co-Investitionen. Omnes unterstützt mit seiner Expertise seit über 20 Jahren Unternehmen in mehr als 15 Ländern bei ihrem Wachstum mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen versteht sich als verantwortungsvoller Investor und hat daher die Omnes Foundation ins Leben gerufen, um gemeinnützige Organisationen zu unterstützen, die sich für Kinder in den Bereichen Bildung, Gesundheit, soziale und wirtschaftliche Integration einsetzen. Darüber hinaus ist Omnes Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. www.omnescapital.com

Über Seventure Partners

Seventure Partners ist ein Langzeitkapitalgeber, der aktiv innovative Unternehmen unterstützt, die einen positiven Einfluss auf die Menschheit, die Gesellschaft, die Nachhaltigkeit und den Planeten erzielen wollen.

Mit einem verwalteten Nettokapital von 900 Mio. (Stand: Ende 2022) ist Seventure eine führende Risikokapitalgesellschaft in Europa, die seit 1997 in innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in zwei Hauptbereichen investiert: (i) Digitale Technologien in Westeuropa und (ii) Biowissenschaften mit einem besonderen Interesse an Innovationen im Bereich Mikrobiom in Europa, Israel, Asien und Nordamerika.

Die Investitionen reichen von 500.000 bis 10 Mio. pro Runde und bis zu 20 Mio. pro Unternehmen, die sich in der Früh- oder Spätphase, in der Wachstumsphase, vor einem Börsengang oder an der Börse befinden. www.seventure.fr/en

Über BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement ist eine unabhängige Tochtergesellschaft von BNP Paribas, die seit über 30 Jahren Minderheitsbeteiligungen an erfolgreichen KMU erwirbt, um deren Wachstum zu unterstützen und ihre langfristige Entwicklung durch die Förderung der Übertragung zu sichern. 2016 baute BNP Paribas Développement ein Team auf, das sich auf Investitionen in auf Innovation ausgerichtete Unternehmen spezialisiert hat. Dabei reicht das Engagement von der Bereitstellung von Startkapital bis hin zu allen nachfolgenden Finanzierungsrunden, um das Wachstum von Start-ups mit großem Potenzial zu unterstützen. Neben der Bereitstellung von Finanzmitteln, die für Stabilität der Unternehmen sorgen, besteht die Aufgabe von BNP Paribas Développement darin, die Managementteams bei der Umsetzung strategischer mittelfristiger Projekte zu unterstützen. Als Minderheitsaktionär ermöglichen wir unseren Partnern eine effiziente Unternehmensführung ohne Einmischung in das Tagesgeschäft. Darüber hinaus profitieren sie von der Stärke einer führenden Bankengruppe und der Erfahrung eines Partners mit über 500 diversifizierten Investitionen, darunter 80 Start-ups.www.bnpparibasdeveloppement.com/

