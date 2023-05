DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Hongkong ruht der Börsenhandel wegen "Bhuddas Geburtstag". In den USA endet der Anleihehandel vor dem langen Wochenende zum "Memorial Day" (29. Mai) nach einer verkürzten Sitzung schon um 20.00 Uhr MESZ.

TAGESTHEMA

Die Ratingagentur Fitch hat die USA wegen des Schuldenstreits und eines drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA für ihre Kreditwürdigkeit verlieren, wie Fitch mitteilte. Zur Begründung verwies die Ratingagentur auf den politischen Streit in Washington, der derzeit trotz eines "sich schnell nähernden" möglichen Zahlungsausfalls eine Anhebung der Schuldenobergrenze verhindere. Fitch erklärte, nach wie vor von einer Lösung im Schuldenstreit vor dem "Tag X" - dem Tag der Zahlungsunfähigkeit - auszugehen. "Wir glauben aber, dass die Risiken gestiegen sind, dass das Schuldenlimit nicht vor dem Tag X angehoben oder ausgesetzt wird und die Regierung in der Folge anfangen könnte, Zahlungen von einigen ihrer Verpflichtungen nicht einzuhalten."

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 1Q

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Bechtle AG, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/Salzgitter AG, HV

11:30 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag bei Kabi

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Lanxess 1,05 EUR Puma 0,82 EUR Takkt 1,00 EUR Vossloh 1,00 EUR New Work 6,72 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: 0,0% gg Vq 4. Quartal: -0,5% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vj 1. Veröff.: -0,1% gg Vj 4. Quartal: +0,8% gg Vj 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -24,8 Punkte zuvor: -25,7 Punkte - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 102 zuvor: 101 - US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,1% gg Vq 1. Veröff.: +1,1% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,0% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) April 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 245.000 zuvor: 242.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.874,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.140,75 +0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 13.832,50 +1,3% Nikkei-225 30.772,03 +0,3% Schanghai-Composite 3.184,15 -0,6% Hang-Seng-Index 18.665,14 -2,4% +/- Ticks Bund -Future 133,69% -7 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.842,13 -1,9% DAX-Future 15.886,00 -1,4% XDAX 15.850,27 -1,4% MDAX 26.778,33 -2,2% TecDAX 3.192,72 -2,2% EuroStoxx50 4.263,74 -1,8% Stoxx50 3.981,66 -1,5% Dow-Jones 32.799,92 -0,8% S&P-500-Index 4.115,24 -0,7% Nasdaq-Comp. 12.484,16 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,76% -29

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach dem Abverkauf des Vortages dürften die Börsen wenig verändert in den Handel starten. Händler sprechen von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Denn Gründe für eine Erholung lassen sich kaum finden, da der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA Anleger weiter in Atem hält und für Zurückhaltung sorgt. Zwar ist die Rede von positiven Gesprächen, eine Einigung zeichnet sich aber noch immer nicht ab. Die Ratingagentur Fitch hat die USA derweil wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit steht Spitzenbonität AAA auf dem Spiel. Fitch sieht steigende Risiken. Das am Vorabend veröffentlichte Mai-Protokoll der US-Notenbank legt derweil eine geldpolitische Zinspause der Fed nahe. An den Finanzmärkten wird weiter eine Senkung der Leitzinsen im Jahresverlauf eingepreist.

Rückblick: Sehr schwach - Der US-Schuldenstreit belastete die Stimmung. Bisher gab es kaum Annäherung. Es drohte weiterhin ein Zahlungsausfall der USA. Auch ein schwacher Ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland - ebenso höher als erhofft ausgefallene Inflationsdaten aus Großbritannien. Anleger positionierten sich zusehends defensiver. Zu den großen Verlierern gehörten Automobilwerte (-2,4%) und Titel des Reise und Freizeitsektors (-2,7%), Bankenwerte gaben im Schnitt um 2,5 Prozent nach und Versicherer um 2,7 Prozent. Von guten Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Marks & Spencer (+12,9%). Die Aktien von MFE-MediaForEurope, der Mediengruppe von Silvio Berlusconi, verloren trotz ordentlicher Zahlen 3,6 Prozent. Anleger störten sich an der Entwicklung der Werbeeinnahmen im italienischen Heimatmarkt.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Autotitel führten die Abgaben im DAX mit an. Neben der schwachen Entwicklung am Gesamtmarkt wurde auch auf die Sorge vor einer Eintrübung der chinesischen Wirtschaft verwiesen. Diese ist von herausragender Bedeutung für die deutschen Autobauer. Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im April kräftig gesunken. In die Volksrepublik China wurden 9,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat ausgeführt. Porsche AG verloren 3,9 Prozent, Continental 3,5 Prozent, Daimler Truck 3,6 Prozent, BMW 1,8 Prozent und VW 1,5 Prozent. Die Titel von Infineon, die Chips für die Autoindustrie produziert, waren Tagesverlierer mit minus 5,4 Prozent. Die Nachricht, dass CFO Claire Peel ihr Amt niederlegen will, schickte die DWS-Aktie 4,4 Prozent südwärts. Varta brachen um 12,5 Prozent ein. Nachdem Oddo BHF am Vortag das Kursziel deutlich reduziert hatte, senkte Goldman Sachs das Votum auf "Verkaufen".

XETRA-NACHBÖRSE

Es gab keine auffälligen Bewegungen.

USA - AKTIEN

Leichter - Auf den Indizes lasteten unverändert die wachsenden Befürchtungen eines Zahlungsausfalls der USA, der schon Anfang Juni eintreten könnte - mit wahrscheinlich gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Im Blick stand ferner das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das indes nur wenig Bewegung in den Aktienmarkt brachte. Eine Mehrheit der Fed-Banker plädierte zwar für eine Zinspause, doch sei die Inflation noch immer "inakzeptabel hoch", so die Meinung des Offenmarktausschusses der Fed. Unter den Einzelwerten brachen Agilent um 5,9 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seine Jahresziele gesenkt. Intuit (-7,5%) hat zwar im dritten Geschäftsquartal den Umsatz gesteigert, Analysten hatten aber mehr erwartet. Palo Alto Networks (+7,7%) hat dagegen im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und ihren Ausblick angehoben. Überraschend gute Geschäftszahlen für das zweite bzw. dritte Geschäftsquartal haben auch das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen Toll Brothers (+2,1%) und das Bekleidungsunternehmen Urban Outfitters (+17,6%) vorgelegt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,36 +4,1 4,32 -6,3 5 Jahre 3,80 +5,5 3,74 -20,3 7 Jahre 3,76 +5,0 3,71 -20,7 10 Jahre 3,73 +3,3 3,70 -14,9 30 Jahre 3,97 +2,4 3,95 0,4

Anleihen tendierten leichter, die Zehnjahresrendite stieg um 3,3 Basispunkte. Hier belastete, dass einige Fed-Mitglieder offen für eine weitere Zinserhöhung sind.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0734 -0,1% 1,0750 1,0757 +0,3% EUR/JPY 149,82 -0,0% 149,84 149,63 +6,7% EUR/CHF 0,9729 -0,0% 1,1049 0,9736 -1,7% EUR/GBP 0,8698 +0,1% 0,8692 0,8704 -1,7% USD/JPY 139,57 +0,1% 139,38 139,09 +6,4% GBP/USD 1,2341 -0,2% 1,2368 1,2359 +2,0% USD/CNH 7,0875 +0,3% 7,0642 7,0680 +2,3% Bitcoin BTC/USD 26.216,87 -0,6% 26.364,89 26.264,58 +57,9%

Der Dollar zeigte sich fester. Teilnehmer verwiesen auf das Fed-Protokoll, demzufolge "fast alle" Fed-Mitglieder sagten, die Fortschritte bei der Kerninflation seien langsamer als erwartet ausgefallen. Zudem stütze auch der Schuldenstreit, weil der Dollar als sicherer Hafen sogar in diesem Fall gekauft werde.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 25, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Dollarindex legt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weitere 0,2 Prozent zu, der Euro gibt entsprechend nach. Es möge für einige Marktbeobachter nur schwer verständlich sein, aber der Dollar fungiere selbst vor dem Hintergrund eines möglichen US-Zahlungsausfalls für viele Anleger noch immer als vermeintlich sicherer Hafen, fängt ein Marktteilnehmer die Stimmung ein und verweist auf die schwächelnden Fluchtwährungen Franken und Yen. Vor allem US-Anleger dürften in der Krise Dollar repatriieren, zumal bei einem US-Zahlungsausfall der Dollar knapp werden könnte. Zudem liefere auch das Fed-Protokoll Kaufargumente für den Greenback, heißt es weiter.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,19 74,34 -0,2% -0,15 -7,1% Brent/ICE 78,24 78,23 +0,0% +0,01 -6,6%

Kräftig aufwärts ging es mit den Ölpreisen, nachdem zunächst der US-Branchenverband API eine Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldet hatte. Aber auch die staatlichen Daten wiesen einen deutlichen Rückgang aus. Rückenwind kam ferner von Äußerungen des saudischen Energieministers Prinz Abdulaziz bin Salman. Dieser habe Händler davor gewarnt, auf einen weiteren Rückgang des Ölpreises zu wetten, sagte Michael Hewson, leitender Marktanalyst bei CMC Markets UK. "Da sich die Opec+ Anfang Juni trifft und der Markt immer noch unter der im April angekündigten überraschenden Produktionskürzung leidet, besteht das Risiko einer weiteren Kürzung der Produktion", sagte er.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.958,02 1.957,14 +0,0% +0,88 +7,4% Silber (Spot) 23,04 23,13 -0,4% -0,08 -3,9% Platin (Spot) 1.025,15 1.028,58 -0,3% -3,43 -4,0% Kupfer-Future 3,57 3,56 +0,3% +0,01 -6,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Steigende Marktzinsen und ein fester Dollar drückten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BEZIEHUNGEN RUSSLAND - WESTEN

Armenien hat sich wegen des jüngsten Konflikts mit seinem Erzfeind Aserbaidschan an den Internationalen Gerichtshof gewandt. Armenien habe das UN-Gericht in Den Haag ersucht, Aserbaidschan anzuweisen, "jegliches Personal abzuziehen, das seit dem 23. April 2023 auf oder entlang des Latschin-Korridors stationiert ist" und dessen Stationierung dort zu unterlassen, erklärte der IGH. Der Vorgang gilt als Schlappe für Russland. Denn das Land hat als Schutzmacht in den beiden Ex-Sowjetrepubliken agiert.

BEZIEHUNGEN CHINA - USA

Eine von China unterstützte Hacker-Gruppe hat es laut Microsoft auf kritische US-Infrastruktur abgesehen. Wie es in einem Blogeintrag des Konzerns heißt, haben Sicherheitsleute eine Cyberattacke von der in China ansässigen Hacker-Gruppe Volt Typhoon aufgedeckt, die sich "typischerweise auf Spionage und das Sammeln von Informationen" konzentriert.

US-INNENPOLITIK

Mit einem holprigen Start ist der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, in das Präsidentschaftsrennen 2024 eingestiegen. Der Erzkonservative gilt als gefährlichster Gegner von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen.

FED-PROTOKOLL

Die US-Notenbanker waren bei ihrer Sitzung am 3. Mai geteilter Meinung über die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte. Mehrere Fed-Vertreter sagten laut dem Sitzungsprotokoll, weitere Zinserhöhungen seien möglicherweise nicht erforderlich. In ihrer Diskussion über die geldpolitischen Aussichten sagten "mehrere" Notenbanker, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, könne "eine weitere Straffung der Politik nach dieser Sitzung nicht erforderlich sein". Nur "einige" sagten, sie hielten eine weitere Straffung der Politik für "wahrscheinlich".

US-GELDPOLITIK

Nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller ist die Arbeit der US-Notenbank noch nicht beendet und weitere Zinserhöhungen sind wahrscheinlich. Waller nannte die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft und die nach wie vor grassierende Inflation als Gründe für eine weitere Erhöhung.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die Zentralbank Südkoreas hat zum dritten Mal in Folge ihre Zinssätze unverändert gelassen sowie ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Die Bank of Korea beließ wie allgemein erwartet den Referenzzinssatz unverändert bei 3,5 Prozent und setzte damit ihre Pause bei der Zinserhöhungskampagne zur Inflationsbekämpfung fort. Die Notenbank senkte zudem die Wachstumsprognose des Landes für 2023.

ADLER GROUP

Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler ist wegen der gesunkenen Bewertung seiner Bestände auch ins neue Geschäftsjahr mit einem Verlust gestartet. Der operative Gewinn sank im ersten Quartal wegen des deutlich verkleinerten Portfolios. Eine Prognose für das operative Ergebnis traut sich die Adler Group weiterhin nicht zu. Die Nettomieterträge sanken im Dreimonatszeitraum bis Ende März auf 53 Millionen Euro von 71 Millionen im Vorjahr. Flächenbereinigt erzielte Adler ein Mietwachstum 2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der FFO 1 sackte auf 16 von 30 Millionen Euro ab.

DEUTSCHE FUSSBALL LIGA

Der geplante Einstieg eines Investors bei einer neuen Tochtergesellschaft der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist vom Tisch. Ein entsprechender Antrag habe bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit unter den 36 Erst- und Zweitligisten erhalten, berichten mehrere Medien, unter anderem das ZDF, die Zeitschrift Kicker und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Demnach stimmten nur 20 Vereine mit "Ja", elf waren dagegen und fünf Klubs enthielten sich.

NVIDIA

Der Grafikprozessorspezialist hat mit seiner Umsatzprognose für das Juli-Quartal positiv überrascht. Das Halbleiterunternehmen meldete für das April-Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,09 Dollar, der über der Konsensschätzung von 92 Cent lag. Der Umsatz belief sich auf 7,2 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten von 6,5 Milliarden Dollar. Die wichtigste Nachricht war indes der deutlich besser als gedacht verkündete Ausblick.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2023 01:38 ET (05:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.