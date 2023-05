EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

FORTEC Elektronik AG bestätigt die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals und ist auf der Zielgeraden für ein weiteres Rekordjahr Konzernumsatz mit 78,5 Mio. EUR rund 19 % über Vorjahresniveau (VJ: 66,0 Mio. EUR)

Operatives Konzern-EBIT mit 8,5 Mio. EUR (VJ: 6,3 Mio. EUR) um rund 34 % gestiegen

Auftragsbestand zum 31. März 2023 weiterhin hoch mit 92,4 Mio. EUR (VJ: 85,3 Mio. EUR) Die FORTEC Elektronik AG veröffentlicht heute eine Mitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 (01.07.-30.06.), die auch auf der Website des Unternehmens zur Verfügung steht ( https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ ). In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2022/2023 konnten die Umsatzerlöse um rund 19 % von 66,0 Mio. EUR im Vorjahr auf 78,5 Mio. EUR gesteigert werden. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs deutlich um rund 34 % auf 8,5 Mio. EUR (VJ: 6,3 Mio. EUR), somit hat die EBIT-Marge mit 10,8 % (VJ: 9,6 %) ein zweistelliges Niveau erreicht. Der Konzernperiodenüberschuss erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2022/2023 um 1,5 Mio. EUR auf 6,1 Mio. EUR. Das Ergebnis pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr von 1,43 EUR auf 1,87 EUR. Der Auftragsbestand belief sich zum 31. März 2023 auf 92,4 Mio. EUR gegenüber 85,3 Mio. EUR im Vorjahr und damit weiterhin auf einem hohen Niveau. Gemäß der Prognoseanhebung vom 8. Mai erwartet der Vorstand der FORTEC Elektronik AG für das laufende Geschäftsjahr nun bei einem Konzernumsatz von 97,0 bis 110,0 Mio. EUR ein Konzern-EBIT von 10,0 bis 11,0 Mio. EUR. Sandra Maile, Vorstandsvorsitzende der FORTEC Elektronik AG: "Das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022/2023 war das bisher beste Quartal in der Unternehmensgeschichte, sowohl im Umsatz als auch im EBIT. Die positive Entwicklung unterstreicht unser perfektes Zusammenspiel von Produktmix, Kundenaufträgen und Lieferfähigkeit." Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.



